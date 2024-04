Juventus, Rabiot e un futuro tutto da scrivere: rinnovo sempre più lontano

La Juventus e Adrien Rabiot sempre più distanti? Tutto dipenderà da alcuni fattori con La Gazzetta dello Sport che nell’edizione odierna ha spiegato dell’incontro avvenuto tra la mamma-agente del francese e il Football Director, Cristiano Giuntoli, dopo il pareggio dello Stadium tra Juventus e Milan.

Una cosa è certa, il classe ’95 vorrebbe un ingaggio da top-player e soprattutto non annuale cosa che la Vecchia Signora non sarebbe disposta a concedere. La Rosea spiega come la società bianconera non abbia ancora presentato un’offerta ufficiale in quanto attualmente il club è concentrato a concludere al meglio la stagione.

Mancano 5 partite: la Juventus è al lavoro per due obiettivi. Il ritorno in Champions League e la vittoria della Coppa Italia con la squadra allenata da Max Allegri che vorrebbe riportare un trofeo a Torino. Che manca da 3 anni! Certo, per il tecnico livornese il centrocampista francese è fondamentale e lo stesso ha spinto per il prolungamento fino al 2024 sfruttando il Decreto Crescita.

Sulla permanenza di Rabiot in bianconero, potrebbe anche influire l’addio di Allegri al termine della stagione. Due ipotesi al momento: separazione tra due mesi o il numero 25 sarà costretto a scendere a compromessi, accettando le condizioni del club, anche se al momento il prolungamento di contratto appare più lontano.