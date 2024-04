Lecce, Sticchi Damiani: “La copertura del Via Del Mare è il nostro sogno”

Il Presidente del Lecce Sticchi Damiani è intervenuto durante la conferenza stampa di presentazione del progetto del restyling dello Stadio Via del Mare. Il progetto prenderà il via in vista dei Giochi del Mediterraneo in programma in Puglia nel 2026. Il numero della società giallorossa ha parlato a lungo, mettendo al primo posto del progetto la necessità di coprire gli spalti dell’impianto.

Di seguito i passaggi più importanti dell’intervento. Il Presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani ha prima dell’avvio del progetto: “Il primo step l’abbiamo portato a casa. Esiste un decreto ministeriale in cui il primo step di lavori è stato autorizzato, circa 12mln, per i lavori del Via del Mare, manca il visto della corte dei conti, passaggio solo formale. Ci siamo dati un percorso da seguire, quello di preparare uno studio di fattibilità tecnico economica, ci siamo avvalsi di professionisti di estremo valore e conoscitori della struttura. Di pari passo col comune. Primo obiettivo era portare a casa il risultato e oggi lo condividiamo: questo restyling del Via del Mare. Interventi seri calibrati sia strutturali che estetici. Lavori estremamente rapidi, dopo l’ok della corre dei conti, l’iter partirà subito alla fine del campionato”.

Successivamente, il numero della società giallorossa ha ribadito la necessità di questi interventi: “La copertura del Via Del Mare, è il nostro sogno, una battaglia di civiltà per i nostri tifosi. Diciamo che è in cottura. Un secondo decreto ministeriale con un secondo stanziamento di budget, un’altra significativa somma, di circa 100 milioni. Soldi che ci permetteranno di realizzare il sogno della copertura. Questo è un tema molto particolare per noi”.

La copertura del Via del Mare è un tema fondamentale per il futuro del Lecce, lo sottolinea in maniera insistente Sticchi Damiani: “È un tema che ci porta come società e come presidente a lavorare su quest’aspetto primario. Per i tanti tifosi over 60, le famiglie, i bambini, per la nostra gente che ha diritto dopo tanti anni di pioggia e sole ad un comfort. Oggi è il momento giusto. Il Salento merita di ottenere questo budget rilevante. La settimana prossima incontreremo i vertici per trasferire loro questa esigenza che il territorio avverte. Rispetto a questo secondo step abbiamo seguito stesso schema. Abbiamo commissionato ai nostri professionisti lo studio di fattibilità tecnica economica per la copertura. Il nostro sogno è una battaglia di civiltà per i nostri tifosi”.