“Per tutta la vita”: Valentino Rossi, dedica speciale a Bagnaia

La leggenda del motociclismo, Valentino Rossi, ha mandato un messaggio speciale per esaltare le prestazioni della stella della Ducati

Quando guardiamo un Gran Premio di MotoGp, sebbene capita di entusiasmarsi dinanzi agli attuali campioni, la mente dei fan più datati non può che tornare ai tempi di una leggenda del calibro di Valentino Rossi. E’ vero, ora i colori italiani comunque se la passano bene con Bagnaia, ma ‘Il Dottore’ ha dato emozioni diverse e ci ha avvicinato – un po’ tutti – al mondo del motociclismo.

Fin dal suo avvento nel motomondiale aveva lasciato intendere a tutti di avere qualcosa di diverso, la sua passione per le moto era speciale ed in pista era pronto a dare tutto non solo per vincere, ma anche per appassionare tutti i tifosi. Ancora oggi – dopo anni dalla notizia del suo ritiro – i fan celebrano ed esaltano le sue gesta e lo acclamano durante i Gran Premi. Insomma, Valentino Rossi è un’icona di questo sport.

Nell’ultimo Gran Premio di MotoGp, l’evento che si è tenuto in Spagna a Jerez de la Frontera, tutti gli appassionati hanno rivisto in parte quello che accadeva con Rossi, un duello entusiasmante tra il campione del mondo in carica Francesco Bagnaia e una ‘vecchia conoscenza’ di Rossi, uno dei suoi più grandi rivali, lo spagnolo Marc Marquez. Alla fine Bagnaia ha avuto la meglio, vincendo in casa dell’avversario e ottenendo una straordinaria vittoria.

Va detto – per dover di cronaca – che Bagnaia ha la Ducati ufficiale mentre Marquez ha una Ducati non ufficiale e quindi sulla carta una moto inferiore, eppure ha lottato alla pari fino alla fine.

Marquez-Bagnaia, arriva il messaggio di Valentino Rossi

Uno spettacolo mozzafiato, una serie di sorpassi e controsorpassi dall’inizio alla fine con Bagnaia e Marquez che hanno approfittato anche della caduta di Jorge Martin (l’altro spagnolo era in testa in quel momento) per contendersi la vittoria. Valentino Rossi ha commentato questa sfida ed ha avuto bellissime parole per esaltare la vittoria del suo connazionale:

“Dopo oggi sarò in debito con te per tutta la vita, non so se riuscirò a fare qualcosa di bello come hai fatto te oggi”. Insomma bellissime parole con cui una leggenda come Rossi ha esaltato le gesta dell’attuale campione del mondo in carica.

Una caduta quella di Martin che comunque cambia le dinamiche del Mondiale e riapre tutto: ora la sfida tra lo spagnolo e Bagnaia è più aperta che mai, ma occhio anche all’incognita Marquez che è tutt’altro che finito e che vuole dimostrare a tutti ancora il suo valore. Come fatto nello spettacolo di Jerez.