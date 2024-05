Addio alla Ferrari: l’affare sta decollando

La possibile partenza era già nell’aria, vista la giovane età: l’affare potrebbe quindi decollare. Addio probabile alla Ferrari

Fra pochi giorni andrà in scena il Gran premio di Miami, un appuntamento importante e dove la Ferrari vorrà far bene per scrollarsi di dosso i problemi avuti sull’asfalto di Shanghai, durante l’ultimo appuntamento di questo mondiale: in quel frangente sono emerse diverse problematiche tra Sainz e Leclerc, e alla fine tutto il team ha pagato il prezzo maggiore.

Ora si vorrà voltare pagina ed è attesa l’implementazione dei nuovi pacchetti di aggiornamento che avranno come scopo quello di migliorare l’assetto generale della SF-24 che comunque, fino a questo momento, ha dato prova di essere una delle monoposto migliori in pista.

Intanto, se da un lato si continua a discutere del futuro di Sainz, con quest’ultimo che pare ancora non convinto della strada che vorrebbe intraprendere, dall’altra parte un altro pilota in forza alla Ferrari sembra aver deciso quale sarà il suo prossimo team.

Formula 1, Oliver Bearman in Haas: futuro altrove per il talento Ferrari

Oliver Bearman ha dimostrato di valere la Formula 1: quel settimo posto al Gp dell’Arabia Saudita ha permesso a tutti di guardare dal vivo il talento del 18enne inglese, il cui futuro ora è lontano da Maranello per avviare un cammino che si spera possa essere memorabile.

La prova di Jeddah è stata decisiva per il suo futuro, ma in generale un pilota brillante come l’inglese è da diverso tempo che attira l’interesse di molte Scuderie della F1.

Crescono le quotazioni dell’approdo dell’inglese alla Haas, scuderia che da poco ha salutato Nico Hulkemberg diretto alla Sauber. A sostenerlo sarebbero diversi media inglesi che evidenziano come sarebbe lo stesso team principal del team di Branbury, Ayao Komatsu, a valutare l’intrigante operazione di mercato. Decisiva dal suo punto di vista la gara dell’attuale pilota Prema in Arabia Saudita: Bearman ha non solo sostituto alla grande Carlos Sainz, ma anche dimostrato di saper tenere testa a piloti ben più esperti. E il settimo posto ottenuto ha superato di molto le aspettative iniziali.

Inoltre, riportano diverse fonti, la Haas con questa mossa si garantirebbe da una parte le simpatie della Ferrari, che uno come Bearman se l’è cresciuto nella propria Academy; e dall’altra permetterebbe al ragazzo di crescere accanto a Kevin Magnussen, profilo esperto con tanti anni di esperienza in Formula 1. L’affare potrebbe quindi decollare.