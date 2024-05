Champions League, Borussia Dortmund-PSG: le probabili formazioni

Dopo il pareggio per 2-2 tra Bayern Monaco e Real Madrid, il programma delle semifinali di Champions League prosegue con la sfida del Signal Iduna Park tra Borussia Dortmund e PSG. Terza sfida dell’anno tra la formazione di Edin Terzic e i transalpini di Luis Enrique che si sono già affrontati nella fase a gironi: ai gironi terminò 2-0 per il PSG in Francia, grazie ai gol di Mbappé e Hakimi, Invece 1-1 fu il risultato in Germania: ad Adeyemi rispose Zaire-Emery. Nella fase ad eliminazione diretta il BVB ha avuto la meglio del PSV agli ottavi e dell’Atletico Madrid ai quarti, il PSG ha superato prima il Real Sociedad e poi il Barcellona. Di seguito le probabili formazioni di Borussia Dortmund-PSG.

Probabili formazioni Borussia Dortmund-PSG

BORUSSIA DORTMUND (4-1-4-1): Kobel; Ryerson, Schlotterbeck, Sule, Wolf; Emre Can; Sancho, Sabitzer, Brandt, Bynoe-Gittens; Fullkrug. All. Terzic.

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Lucas Hernandez, Nuno Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Fabian Ruiz; Dembélé, Mbappé, Barcola. All. Luis Enrique.

Dove vedere Borussia Dortmund-PSG

Il match tra Borussia Dortmund e Paris Saint-Germain, valido per la semifinale d’andata di Champions, si può guardare in diretta tv esclusiva con Prime Video.