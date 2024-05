Alonso ingannato e distrutto: la firma può saltare

La notizia con la quale ha dovuto fare i conti Fernando Alonso, dopo il rinnovo con l’Aston Martin, delude il pilota spagnolo. Ormai sembra già tutto indirizzato verso un’altra direzione

Con la stagione di Formula 1 in pieno svolgimento, il mercato piloti è in grande fermento. Già tre le ufficialità. Lewis Hamilton in Ferrari dal 2025 e Nico Hulkenberg in Kick Sauber mentre Fernando Alonso ha rinnovato con l’Aston Martin.

Proprio la decisione del due volte campione iridato ha stupito tutti poiché si temeva la decisione di un suo ritiro a 42 anni e, invece, lo spagnolo ha ancora l’entusiasmo e la forma intatti per proseguire nella sua avventura professionale.

Tuttavia, l’ultima risposta ricevuta da Aston Martin non farà piacere al pilota iberico. Secondo quanto riferisce ‘Don Balon’, anche l’AM aveva cominciato seriamente a pensare ad Adrian Newey come ingegnere per le monoposto del futuro.

L’eccellenza di Newey – che ha ufficializzato il suo addio alla Red Bull al termine della stagione – fa gola a qualsiasi scuderia e quella britannica di certo possiede tutte le possibilità per accontentare le pretese economice dell’ingegnere britannico.

F1, non si realizzerà il desiderio dell’Aston Martin: Fernando Alonso deluso

Il gironalista Peter Windsor ha riferito del rifiuto di Newey alla proposta di unirsi al team di cui fa parte Fernando Alonso, facendo naufragare in questo modo le speranze del pilota asturiano che già sognava la partnership con colui che ha contribuito ai recente successi della Red Bull.

Pare che la grande delusione di Fernando Alonso non sia soltanto il rifiuto da parte di Adrian Newey, ma piuttosto la promessa che Aston Martin avrebbe fatto al suo pilota di riferimento.

I dirigenti del team pare avessero già garantito il sì dell’ingegnere ad Alonso e proprio questa supposta certezza aveva convinto poi lo spagnolo al rinnovo biennale. Quindi, è venuto di fatto a mancare così uno dei presupposti che hanno portato alla sua decisione.

Tuttavia è da ammettere che ottenere i favori di Newey non è cosa semplice. Al momento pare che la Ferrari sia in vantaggio anch’essa con l’intenzione di costruire un dream team per la riconquista di un Mondiale che manca ormai dal 2017. Nulla di certo comunque. La certezza, al momento, è che la Red Bull non potrà disporre dei servigi del suo geniale ingegnere per i prossimi anni. Un epilogo che avrà irritato e non poco anche Max Verstappen.