Annuncio e firma: si sblocca il futuro di Verstappen

Si sta per sbloccare definitivamente il futuro della Red Bull: gli ultimi aggiornamenti

Se non si tratta di un vero e proprio colpo di scena quello che potrebbe verificarsi in casa Red Bull allora poco ci manca. Il tutto arriva da una forte ed importante richiesta da parte dell’ex caposquadra della Formula 1, Otmar Szafnauer. Secondo quanto riportato da alcune fonti e media sportivi pare che quest’ultimo abbia deciso di esortare Christian Horner a far firmare un nuovo contratto ad un pilota. A chi? A Sergio Perez. Non è affatto un mistero che il messicano sia in scadenza.

Alla fine di questa stagione sportiva il suo accordo andrà in scadenza e sarà libero di accordarsi con nuove scuderie. I candidati per prendere il suo posto ce ne sono eccome. Anche perché il loro sogno è essere compagno di squadra del campione del mondo, Max Verstappen. Szafnauer conosce molto bene Perez visto che ci ha lavorato insieme per otto stagioni (precisamente dal 2014 fino al 2020). Lo stesso ha fatto sapere ad Horner che non avrà scelta migliore se non quella di fargli firmare il rinnovo del contratto.

Red Bull, annuncio su Perez: svelato il futuro intorno a Verstappen

Queste sono state alcune delle sue dichiarazioni che ha rilasciato nel corso di una intervista anche a “RacingNews365“: “La scorsa settimana ero ad Abu Dhabi per un impegno della Formula 1. Insieme a me sul palco c’era David Coulthard. Mi aveva posto la domanda su chi sostituirei bene ‘Checo’ (soprannome Perez, ndr). Gli ho detto che conoscendolo bene lo avrei sostituito proprio con Perez”. Poi ha ricordato della prima vittoria in assoluto di Verstappen avvenuta nel 2021.

Il campionato lo vinse anche grazie all’aiuto dello stesso Perez. Tanto è vero che nel suo Paese gli venne dato un altro soprannome: ovvero “Ministro della Difesa“. Per Szafnauer non ci sono dubbi: una delle forze di Perez è senza dubbio la tecnica ed anche quella di essere un ottimo qualificatore. Insomma, per Max Verstappen il futuro (a meno di clamorosi colpi di scena dell’ultimo minuto) continuerà ad essere in Red Bull.

Chi, invece, sarà il suo compagno di scuderia? Szafnauer spinge per una riconferma proprio di Sergio Perez. Anche se, in questi ultimi giorni, si sta vociferando di un possibile “sgarbo” alla Ferrari. Stiamo parlando di Carlos Sainz Jr che, al termine della stagione, lascerà il posto a Lewis Hamilton. Una decisione che lo spagnolo non ha affatto digerito e che non dimenticherà così facilmente.