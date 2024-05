Cacciato dopo il rinnovo: bufera Fernando Alonso

Fernando Alonso, l’ipotesi che arriva dalla Spagna è semplicemente clamorosa: l’addio dopo il rinnovo

In Formula 1 l’attenzione, da una manciata di mesi a questa parte, è tutta rivolta al mercato. In particolar modo quello dei piloti, vista le tante imminenti scadenze che costringeranno le scuderie a cambiamenti importanti.

Tra queste vi era quella di Lewis Hamilton che, contro ogni previsione, ha deciso di chiudere il suo rapporto con la Mercedes per sposare il progetto Ferrari dal 2025. Una decisione pazzesca che rischia di mischiare le carte in tavola per tornare a dare l’assalto al dominio della Red Bull di Max Verstappen.

Allo stesso modo un altro dei piloti più esperti e vincenti (due volte campione del mondo) è stato molto vicino a cambiare team per l’anno prossimo. Si tratta di Fernando Alonso, che alla fine a 42 anni ha sposato l’idea della continuità. La firma sul rinnovo di contratto propostogli dall’Aston Martin, con cui ancora oggi riesce ad essere competitivo, alla fine ha accontentato proprio tutti.

Si è parlato a lungo sia di Mercedes che di Red Bull per il campione asturiano ma alla fine ha deciso di dare fiducia ancora una volta alla Scuderia di Lawrence Stroll. Ma adesso, contro ogni previsione, tutto potrebbe tornare a cambiare. Perché lo spagnolo sembrerebbe potersi ritrovare già con un inaspettato benservito in vista di un futuro non troppo lontano: la decisione è in arrivo.

Ribaltone Alonso: cambia già Scuderia

Fernando Alonso via dalla Aston Martin? Tutto fuorché impossibile. Ne è sicuro il portale ‘Elnacional.cat’ che già fissa la data per il probabile addio dell’asturiano nonostante il recente rinnovo.

Dal 2026 Aston Martin usufruirà di motori Honda, una partnership che potrebbe di fatto penalizzare Fernando. In passato i rapporti tra il pilota e la casa giapponese non sono stati dei migliori: e non sono mancati attacchi frontali. A questo punto si prospetterebbe proprio dal 2026, anno della scadenza del neo contratto firmato da Alonso, l’addio.

Si valuta Tsunoda, giovane pilota giapponese in forte ascesa con la Racing Bulls. Il portale spagnolo ha però riportato delle dichiarazioni dell’ex ferrarista nelle quali ha provato a smorzare i toni per riacquistare credibilità agli occhi di Honda.

“Ho sempre amato il Giappone. Ero e sono entusiasta di lavorare con Honda”, ha rivelato. Ma intanto la sua opzione B – rappresentata da Audi – potrebbe sfumare perché la casa tedesca avrebbe in mente di chiudere l’accordo con Carlos Sainz. Ed in quel caso per Alonso sarebbero guai.