Da Schumacher la mazzata alla Ferrari: la ‘Rossa’ snobbata

Colpo pesante per la Ferrari, snobbata da una delle voci più autorevoli della Formula 1: ecco cosa è successo nelle ultime ore

Nonostante la stagione 2024 sia appena all’inizio, nel paddock di Formula 1 già tengono banco diversi discorsi legati al prossimo futuro. Tra questi c’è quello relativo al percorso di Max Verstappen, il quale potrebbe lasciare la Red Bull per continuare la sua carriera altrove. Sembra incredibile, alla luce dei tanti successi ottenuti negli ultimi tre anni. Ma è davvero così.

Da qualche mese a questa parte, infatti, in casa Red Bull tira un’aria carica di tensione. Tutto è cominciato con la diatriba di potere interna che ha causato l’inasprimento dei rapporti tra i vertici del team. Poi è arrivato il controverso “Caso Horner” a rendere il clima ulteriormente incandescente, portando anche a un litigio tra il papà di Max, Jos Verstappen, e lo stesso manager britannico.

Una situazione sgradevole che già ha provocato conseguenze importanti – come l’addio di Adrian Newey al termine della stagione – e presto potrebbe produrne altre, riguardanti appunto il futuro del 26enne pilota campione del mondo.

Verstappen-Red Bull, tira aria di addio: le parole di Schumacher

Si vocifera infatti che, col passare dei giorni, Verstappen stia prendendo sempre più in seria considerazione l’ipotesi di lasciare la compagine di Milton Keynes. D’altronde, l’olandese non rischia di rimanere disoccupato, dal momento che alla sua porta c’è una lunga fila di pretendenti che sognano di aggiudicarselo. Su tutte Mercedes e Ferrari, squadre alla ricerca del riscatto dopo diverse stagioni trascorse ad ammirare i festeggiamenti altrui.

Perché includiamo la Ferrari? Effettivamente, si potrebbe pensare che il Cavallino sia fuori dai giochi, avendo appena ingaggiato Hamilton e rinnovato il contratto di Leclerc. La storia della F1, tuttavia, ci ricorda che gli scenari possono cambiare in pochi giorni, e non è detto che il monegasco non decida di interrompere anzitempo il matrimonio con la Scuderia. Sulla base di ciò, è doveroso considerare per Verstappen anche la pista che porta a Maranello.

Adesso la domanda è: quale sarebbe, eventualmente, per SuperMax la scelta giusta tra Ferrari e Mercedes? Non ha dubbi Ralf Schumacher, ex pilota ed oggi opinionista televisivo, il quale in una recente intervista ha letteralmente snobbato la Rossa.

“La Mercedes è un’alternativa attraente e la migliore alternativa possibile. Soprattutto perché Toto Wolff può attrarlo non solo con uno stipendio principesco, ma anche con contratti redditizi per il periodo successivo alla sua carriera. Ad esempio sotto forma di ambasciatore del marchio. Per Verstappen, però, la prospettiva sportiva sarà ancora più importante. Il motore della Mercedes aiuta in questo caso”, ha dichiarato il fratello del leggendario Michael ai microfoni di Sport Bild.

Inutile dire che le considerazioni di Ralf non sono passate inosservate a milioni di tifosi del Cavallino che ora sperano di accogliere Adrian Newey dopo l’addio alla Red Bull ufficializzato nelle scorse ore.