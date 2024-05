Fiorentina, confermarsi in Europa: 180′ separano i viola da un’altra finale

180 minuti separano la Fiorentina dalla seconda finale di fila in Conference League ad Atene: di fronte l’ostico Club Brugge. Per la prima volta, i due club si incrociano in gare ufficiali. La Fiorentina ha già in passato sfidato in altre sei occasioni le squadre belghe: una vittoria, tre pareggi e due sconfitte. Chi supererà il turno affronterà la vincente tra Olympiacos e Aston Villa.

Fiorentina reduce da un cammino impeccabile per il momento in Conference League: 5 successi e 5 pareggi per la formazione allenata da Vincenzo Italiano, senza considerare i Play-off. Dopo aver superato da primi il proprio girone, i gigliati negli ottavi di finale hanno avuto la meglio del Maccabi Haifa, mentre ai quarti di finale il Viktoria Plzen solo dopo i tempi supplementari.

Fiorentina-Club Brugge, le probabili formazioni

FIORENTINA (4-3-3): Christensen; Kayode, Martinez Quarta, Ranieri, Biraghi; Barak, Duncan, Arthur; Nico Gonzalez, Beltran, Belotti. All. Italiano

CLUB BRUGGE (5-3-2): Jackers; Skoras, Sabbe, Ordonez, Balanta, Meijer; Vetlesen, Onyedika, Vanaken; Jutglà, Nusa. All. Hayen

Dove vedere Fiorentina-Club Brugge

Fiorentina-Club Brugge, valevole per l’andata delle semifinali di Conference League, sarà trasmessa in diretta tv anche da DAZN. In streaming attraverso pc, smartphone, tablet, smart tv, console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast sarà disponibile tramite app DAZN. Inoltre, sarà visibile in diretta tv su Sky Sport, nonché in diretta streaming su NOW e su Sky Go.