Formula 1, valzer dei piloti: Sainz accetta la monoposto rifiutata da Alonso

La Formula 1 potrebbe vivere un clamoroso colpo di scena legato al passaggio di Carlos Sainz in un top team rifiutato da Fernando Alonso

Gli intrecci di mercato nel Circus si fanno sempre più ingarbugliati e due spagnoli sono tra i protagonisti maggiormente coinvolti. Per Sainz resta prioritario trovare un sedile per la prossima stagione, dopo l’addio alla Ferrari.

Il mercato piloti in Formula 1 è diventato incandescente in questo 2024. In realtà si tratta di mosse che riguarderanno il prossimo anno e anche il 2026, ma i giochi si stanno facendo in questo momento. La Ferrari ha inaugurato questo valzer con l’annuncio di Lewis Hamilton, per dare la scossa ad un progetto che ancora non decolla del tutto. A farne le spese è stato Carlos Sainz, visto che lo spagnolo non ha ricevuto il rinnovo di contratto tanto auspicato, a differenza di Leclerc. La scuderia del Cavallino Rampante ha ritenuto giusto affidarsi al più giovane e talentuoso dei due, anche se i risultati della pista stanno dicendo il contrario nell’ultimo periodo.

La domanda più ricorrente è diventata quindi: che fine farà Carlos Sainz? Dove correrà la prossima stagione il #55? Diversi indizi sono emersi tramite la stampa spagnola con ‘Elgoldigital.com’, in queste settimane anche se per bocca del diretto interessato non siamo ancora nella fase delle firme imminenti. Serve tempo e capire bene quale possa essere la destinazione migliore, sia dal punto di vista tecnico che economico.

Carlos Sainz, futuro in Mercedes: a lui il posto rifiutato da Alonso

La cosa certa è che su Sainz l’Audi si è mossa da tempo, con un progetto a lunga scadenza che partirà dal 2026. Il figlio d’arte sta cercando di capire cosa fare nel 2025, che rischia di diventare un anno ponte. La sistemazione migliore pare essere in casa Mercedes, come scritto dai colleghi spagnoli. Il posto di Hamilton, offerto in precedenza a Fernando Alonso, potrebbe finire nelle mani dell’attuale driver della Ferrari.

Alonso ha deciso di concludere probabilmente la sua carriera con l’Aston Martin, rinnovando il suo impegno a crescere con la squadra britannica. Dal canto suo la scuderia di Brackley si sta muovendo per ingaggiare Max Verstappen, e non è più un mistero, ma l’affare potrebbe andare in porto fra due anni, appunto nel ’26.

Sainz sarebbe felice di “traghettare” Russell verso il grande salto al fianco dell’olandese e riuscirebbe al contempo a rimanere in auge prima del passaggio in Audi. Le carte sembra si stiano incastrando nel modo giusto, per la soddisfazione di tutti.