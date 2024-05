“Non succede niente”: lacrime per Zanardi, il post social

“Non succede niente”: commovente dedica social per Alex Zanardi, il post sta facendo il giro del web e soprattutto sta emozionando i fan

Le condizioni di Alex Zanardi tengono sempre in apprensione il mondo degli appassionati sportivi. La grande resilienza a cui ci ha abituati l’ex pilota non trova sempre riscontri con la realtà dei fatti. Dopo il grave incidente dell’estate 2020, il secondo della sua vita, è infatti avvenuto un altro importante stravolgimento nell’esistenza del grande campione.

Attualmente si sa con certezza che è uscito dall’ospedale nel dicembre 2021 e che si trova presso la sua abitazione. Per il resto c’è grande riserbo da parte della famiglia sulle sue reali condizioni. Per questo motivo ogni sussulto, anche sui social, che arriva su di lui è vissuto con un filo di ansia da parte dei fan. Zanardi è sicuramente entrato nei cuori degli italiani per la sua vicenda, alquanto sfortunata. Ma nonostante tutto ha sempre avuto una grossa forza di volontà per andare avanti ed essere resiliente.

“Non succede niente”: il post social che ha scatenato tante lacrime per Zanardi

Il suo ottimismo innato è da prendere come esempio. Da sempre lo contraddistingue, nonostante la vita con lui sia stata davvero ingiusta. Proprio in queste ore il ricordo di un utente su “X” ha scatenato la commozione dell’intero web.

Ricordiamo come l’ex pilota di Formula 1 ebbe il primo grave incidente nel 2001 e fu costretto all’amputazione totale delle gambe. Dopo la riabilitazione, la sua voglia di rimettersi in gioco era troppa. Aveva così trovato il suo sport ideale nell’handbike, dove divenne un campione di questa disciplina. Anche qui però il destino gli ha voltato le spalle, considerando l’altro serio incidente capitatogli nell’estate del 2020 quando andò a schiantarsi contro un camion proprio mentre era alla guida della sua handbike.

La vita è come il caffè. Puoi metterci tutto lo zucchero che vuoi, ma se lo vuoi far diventare dolce, devi girare il cucchiaino. A stare fermi non succede niente. Alex Zanardi pic.twitter.com/dw8ZO8VOBp — marco bosi (@marcobosi) April 27, 2024



Di sicuro su “X” in molti si chiedono delle sue condizioni e l’hanno fatto ancora di più dopo questo messaggio da parte di un utente. “La vita è come il caffè. Puoi metterci tutto lo zucchero che vuoi, ma se lo vuoi far diventare dolce, devi girare il cucchiaino. A stare fermi non succede niente. Alex Zanardi”, si tratta naturalmente di una citazione dell’ex campione. Quello che gli è successo lo ha reso più saggio e a rileggere queste parole, considerando il suo tragico destino, suonano quasi come una beffa.