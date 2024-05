OM, Aubameyang suona la carica: “Occasione incredibile, daremo tutto per arrivare in finale”

Pierre Aubameyang, attaccante dell’OM a L’Equipe: “Sono entusiasta di giocare questa semifinale di EL, ora dobbiamo divertirci. È un’occasione incredibile, abbiamo fatto un percorso di grande livello. Abbiamo una grande possibilità di andare in finale, daremo tutto. Incredibile vedere l’OM in semifinale dopo una stagione così complicata. Ci sono stati tanti segnali nonostante tutto che ci fanno capire che avremmo potuto comunque fare bene in Europa, e così è stato. Come ho fatto a tornare a un buon livello? Grazie al lavoro di Gattuso e del suo staff, abbiamo lavorato molto su tanti aspetti. L’arrivo Gasset è stato importante, mi ha messo al centro dell’attacco, sono libero di muovermi e posso esprimermi al meglio. Quando ho giocato così in passato, ho sempre fatto bene”.