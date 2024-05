Roma in difficoltà. I giallorossi sono usciti sconfitti nell’andata della semifinale di Europa League contro il Bayer Leverkusen. I tedeschi, con un gol per tempo – Wirtz al 28′ ed Andrich al 73′ – fanno due passi importanti in direzione Dublino, in vista della sfida di ritorno. Alla truppa di De Rossi è mancata la reazione, che dopo il gol dei tedeschi non c’è assolutamente stata. Il motivo? Da comprendere, forse il timore di incassare il colpo del ko.

Il raddoppio ha tagliato un pochino le gambe alla truppa di De Rossi, che vuole cercare di pensare positivamente in vista del ritorno. Troppa poca Roma nella serata più rilevante della stagione. La finale è più lontana, al cospetto di un avversario tecnicamente e qualitativamente superiore.