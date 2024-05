Cagliari-Lecce, la salvezza si gioca a pranzo

Alle 12:30, Cagliari e Lecce scendono in campo per la gara della 35^ giornata di Serie A. Le squadre di Claudio Ranieri e Luca Gotti conducono il treno della zona salvezza. Tuttavia, i giallorossi vivono una situazione ben più tranquilla: la squadra salentina ha 7 punti di vantaggio sulla zona retrocessione. Inoltre, il Lecce con 4 punti di vantaggio sul Cagliari può, di fatto, conquistare la salvezza alla Unipol Domus del capoluogo cagliaritano. Mentre i sardi, dopo il ko di Genova, devono ritrovare i 3 punti per essere al sicuro in vista della difficile trasferta di San Siro contro il Milan.

Cagliari, col Lecce serve una reazione

Il tecnico del Cagliari, Claudio Ranieri, insegue una salvezza molto complicato. I rossoblù, come spesso ripete Ranieri, sono arrivati “per ultimi” in Serie A con il gol all’ultimo secondo di Leonardo Pavoletti. Per questo motivo il mister di Testaccio non si scompone di fronte agli alti e bassi della squadra rossoblù. Nell’ultima giornata, dopo i 5 punti conquistati contro Atalanta, Inter Juventus, contro il Genoa la squadra sarda ha avuto un ko molto pesante. Un 3-0 che ha fermato la corsa verso la salvezza. Domani, però, contro il Lecce, Nandez e compagni (anche grazie al recupero di Yerry Mina) possono sperare di fermare a loro volta la corsa del Lecce. Ma anche un punto potrebbe andare bene in caso di risultato negativo di Udinese e Sassuolo.

Il Lecce per completare l’opera

La formazione di Luca Gotti vuole assolutamente chiudere i conti salvezza. Nelle sei gare della gestione del tecnico ex Udinese, i giallorossi hanno conquistato 11 punti, frutto di 3 vittorie, 2 pareggi e una sola sconfitta. Un ruolino di marcia, caratterizzato da una fase difensiva quasi impenetrabile, che ha portato la squadra salentina a 5 punti dalla salvezza. Con la vittoria, la distanza dalla permanenza in Serie dovrebbe quasi azzerarsi. Ma con l’aiuto altrui, il Lecce potrebbe anche raggiungere la salvezza con un pareggio. Contro il Cagliari, insomma, il Lecce può permettersi perfino un ko, viste anche le quattro squadre che dividono il Lecce dalla zona retroccesione.