Genoa-Cagliari 3-0, un grande Grifone manda ko Ranieri

Al Ferraris cade il Cagliari contro un Genoa gagliardo che controllo dall’inizio alla fine la gara. Vittoria netta e chiara 3-0 per i ragazzi di Gilardino contro quelli di Ranieri. Decidono il match le reti di Thorsby, Frendrup e Gudmundsson. Torna a perdere il Cagliari che non andava ko dalla gara contro il Monza del 16 Marzo.

Genoa-Cagliari, le formazioni

GENOA (3-5-2): Martinez; Vogliacco, de Winter, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Badelj, Thorsby, Martin; Gudmundsson, Retegui. All. Gilardino

CAGLIARI (3-4-2-1): Scuffet; Hatzidiakos, Wieteska, Obert; Di Pardo, Deiola, Prati, Augello; Oristanio, Gaetano; Shomurodov. All. Ranieri

La partita

Vince e convince il Genoa al Ferraris contro il Cagliari. Gara che si sblocca al 17′. Passa il Genoa con la rete di Morten Thorsby. Gran cross dalla fascia destra di Sabelli per l’inserimento centrale del centrocampista norvegese che anticipa Hatzidiakos e con un colpo di testa potente batte Scuffet. Raddoppio ligure 10 minuti dopo. A segnare è Frendrup. Badelj avvia l’azione trovando libero Vasquez che la mette dietro per l’inserimento a rimorchio del centrocampista danese, a segno con un bel destro a giro. Nella ripresa il Grifone trova anche il terzo sigillo, quello definitivo. A segnare è Gudmundsson, al 14^ gol in campionato. Obert sbaglia l’aggancio, svelto Frendrup nel premiare l’inserimento del fantasista islandese che dopo aver avviato l’azione la conclude. Niente da fare per Scuffet. Il Cagliari non da mai la sensazione di essere in partita e il Grifone sale così a 42 punti, certificando una salvezza ora aritmetica.