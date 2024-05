Juventus, un futuro tutto da scrivere. E domani sarà vietato sbagliare

Da tanto tempo la Juventus non si trovava in una situazione del genere. I bianconeri hanno ancora due obiettivi da raggiungere per salvare una stagione compromessa ormai da tempo, grazie allo scarso rendimento nelle ultime settimane e a un gioco che fatica a esprimersi. Domani i bianconeri saranno impegnati nella difficile trasferta romana e affronteranno i ragazzi di Daniele De Rossi, in quello che sarà uno scontro diretto per la qualificazione alla prossima edizione della Champions League, nonostante la formazione di Max Allegri possa rilassarsi, se così possiamo dire, perché in una posizione di classifica più agevole rispetto ai capitolini.

Ma le ultime uscite in campionato non permetteranno a nessuno di abbassare la guardia, perché questa Juventus è troppo fragile per pensare di potersi rilassare. Domani servirà una grande prestazione, sia per avvicinarsi all’aritmetica della qualificazione sia per acquisire ulteriore consapevolezza in vista di quello che sarà l’altro grande obiettivo di questo finale di stagione: la finale di Coppa Italia contro l’Atalanta. Anche se dovesse raggiungere entrambi gli obiettivi, il futuro di Allegri resta in bilico ed è questa la grande differenza rispetto agli anni passati. Non c’è certezza del futuro e forse questo potrebbe essere anche un bene.

Bisogna pensare a queste due settimane che sicuramente potranno dare indicazioni importanti alla dirigenza, che ha già iniziato la programmazione in vista di un futuro non tanto lontano che sicuramente dovrà essere diverso da un presente avaro di emozioni e vittorie. In molti, in queste ultime giornate, faranno a gara con il proprio destino. La Juventus non può concedersi altri passi falsi, a partire da domani sera.