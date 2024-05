Lazio, Tudor: “Pareggio? Non una delle nostre migliori gare”

L’allenatore della Lazio Igor Tudor ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio per 2-2 sul campo del Monza: “Non una delle nostre migliori partite, ma prendiamo questo punto contro una squadra di qualità. Potevamo fare di più, sia in fase difensiva che offensiva. Giriamo la pagina e pensiamo alla prossima“. Su l’uscita di Zaccagni: “Ha preso un’ammonizione e mezzo, era giusto toglierlo. Loro hanno girato bene la palla, noi siamo stati bassi sui cross. Difficile analizzare la gara a caldo, non è stata una delle nostre migliori partite“. Come ha letto le reazioni di Zaccagni e Luis Alberto: “Fa parte del calcio, non è la prima volta che accade. Si va avanti“.

Lazio, Tudor sulla partita e su Immobile

Nella gestione vi siete abbassati: “Loro hanno fatto meglio di noi, troppi erano sottotono. C’è da fare l’analisi della gara con calma e pensare alla prossima“. Non era facile vincere a Monza: “Sono una bella squadra, inoltre noi non eravamo al meglio. Tutti i punti sono importanti“. A fine gara confronto con i tifosi: cosa ne pensa: “E’ la prima volta che lo vedo, non l’avevo visto“. Immobile, se torna quello di un tempo, è un grande vantaggio: “Sono contento, ha fatto un gol importante. Deve ritrovare la condizione, speriamo che sia al meglio per le ultime tre gare“.