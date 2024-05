Lutto in Serie A, il cordoglio del club: fiumi di lacrime

Un terribile lutto ha colpito il giocatore di Serie A, il club si unisce al cordoglio: i tifosi scoppiano in lacrime

Tragica notizia quella ricevuta dal giocatore di Serie A, colpito da un terribile lutto familiare che ha lasciato senza parole il suo club ed i tifosi che gli hanno mostrato subito vicinanza in questo momento di difficoltà.

La morte di un proprio parente è sempre difficile da affrontare, soprattutto quando si tratta di una persona alla quale si è molto legati o con la quale si è passato molto tempo insieme. Proprio per questo motivo, non starà vivendo ore facili Loum Tchaouna, attaccante della Salernitana, colpito da un gravissimo lutto familiare.

Il calciatore, infatti, ha dovuto dire addio al cuginetto Ousmane che è deceduto in Ciad, terra d’origine del calciatore classe 2000 che non può non essere distrutto dalla notizia. Un lutto tragico e scioccante che ha lasciato tutti i tifosi senza parole, così come la stessa Salernitana che tramite un comunicato ha voluto esprimere tutta la propria vicinanza al giocatore per questo momento difficile.

Serie A, grave lutto per Tchaouna: muore il cugino, tifosi in lacrime

La notizia della morte del piccolo cugino di Loum Tchaouna ha lasciato di sasso i tifosi che pure hanno versato lacrime pensando ad una giovanissima vita spezzata ed al dolore che starà provando l’attaccante classe 2000. Un dolore al quale ha voluto partecipare anche la Salernitanache ha emesso un comunicato ufficiale di cordoglio per esprimere la propria vicinanza al suo tesserato in questo momento terribile.

Tramite la nota pubblicata sul proprio sito tutto il club campano, partendo dal presidente Daniele Iervolino fino a tutti i membri dello staff, si è stretto attorno a Tchaouna e al dolore della sua famiglia, unendosi al cordoglio per questa terribile perdita. Un colpo al cuore durissimo per l’attaccante che, tuttavia, non rientrerà nel proprio paese natale e resterà in Campania per continuare ad allenarsi con il suo club.

A farlo sapere è stata la stessa Salernitana che ha riferito come il il grave lutto familiare non impedirà a Tchaouna di essere a disposizione per la sfida contro l’Atalanta di lunedì prossimo. Una sfida che sulla carta vale pochissimo per il club campano, retrocesso la scorsa settimana con cinque giornate di anticipo dopo la sconfitta contro il Frosinone, ma per l’attaccante potrà essere utile per cercare almeno per un attimo di liberare il cuore dal dolore che prova per la tragica scomparsa.