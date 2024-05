Non ci sono più dubbi, arriva l’annuncio: colpaccio Ferrari

Ferrari, il colpaccio tanto desiderato dai tifosi è in arrivo: l’annuncio non lascia spazio al minimo dubbio

La Ferrari guarda al futuro. Non che il presente non sia roseo, visto comunque un buon inizio di stagione come seconda forza del Mondiale alle spalle della Red Bull. Ma per il 2025 e soprattutto per il 2026, le cose a Maranello rischiano di cambiare drasticamente.

La progettazione delle nuove vetture, tra due anni, potrebbe sparigliare le carte in tavola e favorire un cambio al vertice della Formula 1: il dominio della Red Bull, che pure quest’anno pare avviatissima a festeggiare il quarto mondiale di Max Verstappen, è a rischio. Ad ogni modo proprio la Ferrari ha intenzione di cambiare passo: lo ha dimostrato mettendo sotto contratto un certo Lewis Hamilton.

Sette titoli mondiali vinti, la voglia di riportare il Cavallino Rampante sul tetto del mondo: l’inglese, che nel suo ultimo anno alla Mercedes sta facendo fatica, è pronto a quasi quarant’anni a rilanciarsi a Maranello.

Ma le sorprese per i tifosi della ‘Rossa’ non sembrano essere finite. Il giornalista ed ex vicedirettore de ‘La Gazzetta dello Sport’ Umberto Zapelloni, è intervenuto a ‘Tutti Convocati’ dicendo la sua sul possibile arrivo di Newey a Maranello.

Colpaccio Ferrari: arrivano conferme

Mirino su Adrian Newey, progettista che ha ufficialmente annunciato qualche ora fa l’addio alla Red Bull dal 2025, dopo una lunga militanza per la Scuderia di Milton Keynes. Una decisione chiacchierata, vociferata e alla fine ha trovato conferma.

Si parla da tempo come Newey, che non ha mai nascosto la sua simpatica per il Cavallino Rampante, possa far parte della Ferrari a partire dal 2025. Un’opzione nata e cresciuta nelle ultime settimane, con continue conferme che vorrebbero il progettista già d’accordo con la Scuderia di Maranello.

Pare infatti che sia l’opzione Aston Martin che quella Mercedes siano state accantonate: nei pensieri di Newey vi è solo la Ferrari e la voglia di realizzare un suo altro sogno, quello di lavorare con Lewis Hamilton che guarda caso da inizio 2025 sarà un nuovo pilota della ‘Rossa’ al fianco di Charles Leclerc.

“Newey in Ferrari è molto probabile, perchè se lasci dopo tanti anni la Red Bull per una nuova sfida, la grande sfida sarebbe a Maranello e lui ha sempre sognato di lavorare in Ferrari e con Hamilton“.

Le parole di Zapelloni a questo punto non lasciano spazio a molti dubbi e nelle prossime ore potrebbero arrivare conferme a riguardo: la firma di Newey con la Ferrari non è mai stata tanto vicina.