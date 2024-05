Ferrari in vetta, tifosi in festa: Hamiton show

La Ferrari e Hamilton, un connubio che può regalare soddisfazioni: i tifosi della ‘Rossa’ già sono in festa

La decisione è arrivata ormai oltre tre mesi fa e la Formula 1, in effetti, ancora deve abituarsi all’idea di vedere Lewis Hamilton vestito di rosso. I tifosi della Ferrari, però, possono già iniziare ad esultare.

La firma con la Scuderia di Maranello è arrivata senza che potesse esservi il minimo sentore e così l’inglese, che approderà l’anno prossimo con 40 primavere sulle spalle, sarà l’asso nella manica del Cavallino Rampante per tornare a vincere dopo anni di insuccessi e delusioni. Ne è convinto soprattutto Frederic Vasseur.

Il Team Principal della Ferrari è tornato a parlare a ‘L’Equipe’ e lo ha fatto, ovviamente, tracciando quello che sarà il futuro del Cavallino Rampante. A maggior ragione, con l’imminente approdo di Lewis Hamilton in quel di Maranello. Una scelta coraggiosa quella della Ferrari che segue una linea ben determinata, voluta in primis dallo stesso Vasseur.

Vasseur, annuncio su Hamilton: c’entra anche Leclerc

Non è un mistero, infatti, che il Team Principal sia stato uno dei maggiori ‘sponsor’ affinché il sette volte campione del mondo decidesse di non rinnovare con la Mercedes per tentare la sorte in Ferrari. “In alcuni momenti il tuo palmares ti dà certezze e riferimenti. Sarà estremamente utile anche per Leclerc avere uno come Lewis accanto, un mostro in termini di organizzazione e approccio alla gara”.

Vasseur è quindi convintissimo della bontà dell’operazione che è stata annunciata lo scorso febbraio, dopo una trattativa top secret. “Hamilton ci spingerà al massimo in termini di preparazione e standard, non parlavo più con lui – per motivi di riservatezza – di questioni tecniche. Ma in vent’anni non ci siamo mai persi di vista. Ho il sentore che Lewis abbia una grande voglia di vincere“.

Sentore o speranza, invece, quello dei tifosi che attendono che la Ferrari dopo il dominio di Mercedes prima e Red Bull poi possa tornare al successo dopo quasi vent’anni di magra. Hamilton potrà quindi essere anche un punto di riferimento per Leclerc che quest’anno, spesso e volentieri, è apparso poco concentrato.

“Lewis è un grande motivatore“, ha infine dichiarato il Team Principal della Ferrari, “spinge tutti al limite. Non si tratta solo di tempi, ma di sapere che ci sono tante persone che fanno il tifo e che lui è lì, perché farà la domanda che dà fastidio e non si accontenterà della prima risposta. Sono queste le cose che migliorano una squadra la fanno funzionare al meglio”.