Inter, la stagione è ormai finita. Lo sguardo è al prossimo futuro

Una sconfitta che non serve a nulla per l’Inter, una vittoria vitale per il Sassuolo che alimenta ancora le speranze salvezza. I nerazzurri vengono battuti di misura al Mapei Stadium in una serata che contava relativamente zero, se non con l’unico obiettivo di mantenere lo stesso vantaggio da Milan e Juventus. Ma i ragazzi di Davide Ballardini, in una situazione disastrosa di forma e di classifica, riescono a tirare fuori dal cilindro una vittoria che potrebbe cambiare questo finale di stagione.

L’Inter, dopo la vittoria nel derby contro il Milan e il conseguente trionfo in campionato, è ormai rilassata: nessun altro obiettivo da perseguire, se non quello di terminare la stagione così com’è stata affrontata in tutta la stagione. Simone Inzaghi può usare queste ultime giornate per attuare diversi esperimenti e mandare in campo chi, per un motivo o per un altro, ha giocato poco durante l’arco della stagione. I nerazzurri possono già iniziare una programmazione futura che non dev’essere così lontana da quella attuata lo scorso agosto, l’obiettivo resta sempre quello di alzare l’asticella perché più vinci e più pressioni hai addosso, più vinci e più dovrai vincere in futuro.

La coperta è molto lunga e in campionato è servita, i nerazzurri avevano l’obiettivo di centrare la seconda stella e lo hanno raggiunto con merito. Il prossimo step dovrà riguarda l’Europa e la Champions League, perché il cammino interrotto di quest’anno brucia ancora. Obiettivi non troppo lontani, per una squadra che vuole continuare a migliorarsi.