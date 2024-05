Marquez come Valentino: lascia la Moto GP per le quattro ruote

Il futuro di Marc Marquez potrebbe essere lontano dalla MotoGP e proseguire alla guida di un’auto da corsa proprio come Valentino Rossi

Si detestano a tal punto da aver acquisito l’uno alcuni tratti dell’altro e viceversa. I due nemici storici della storia della MotoGP, Valentino Rossi e Marc Marquez, rischiano di percorrere strade molto simili anche dopo aver appeso il fatidico casco al chiodo. Il ‘Dottore’ negli ultimi due anni è diventato una star dell’Endurance, dove sta ottenendo risultati più che lusinghieri.

Il fuoriclasse di Cervera, che ha quattordici anni in meno di Rossi, è tornato competitivo sulle due ruote grazie al passaggio nel team Gresini e si dice convinto di poter aggiungere un altro titolo mondiale alla sua già ricca collezione. Anche Marquez però un giorno potrebbe passare al volante di un’auto da corsa.

In realtà la carriera del Cabroncito è ben lungi dall’essere agli sgoccioli. Anzi, grazie all’enorme potenziale della Ducati, benché si tratti della Desmosedici dell’anno scorso, Marquez ha ritrovato la voglia di lottare e la consapevolezza di poter competere nuovamente ad altissimi livelli.

Il secondo posto conquistato a Jerez de la Frontera al termine di un bellissimo duello con Pecco Bagnaia può rappresentare una sorta di nuovo inizio e una svolta da qui al termine della stagione. Forse Marquez non vincerà il titolo mondiale, ma potrà preparare il terreno in vista del 2025.

Marquez, le quattro ruote dopo la MotoGP? Un grande campione di rally non ha dubbi

Le quattro ruote possono dunque aspettare anche se un grande campione di rally come Carlos Sainz senior, il padre del pilota della Ferrari, si dice sicuro del contrario e che uno come Marquez possa dominare anche in automobile. Quella di Sainz senior è una vera e propria investitura nei confronti del Cabroncito.

Infatti dopo aver vinto la sua quarta Touareg alla Dakar con l’Audi, nel corso di un incontro avvenuto proprio con i fratelli Marquez, ha dichiarato di vedere Marquez in grado di affrontare qualsiasi sfida, anche in una competizione massacrante come la Dakar. “Vedo Marc ovunque, è in grado di fare tutto ciò che gli viene in mente”.

In realtà il pluricampione del mondo ad oggi non ha ancora preso in considerazione l’ipotesi di un ritiro dalla MotoGP. In fondo Marquez ha solo trentuno anni e davanti a sé potrebbe avere almeno altri 7/8 anni di carriera ad altissimi livelli. Ci sarà tempo per pensare ad altre attività rally compreso.