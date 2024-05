Serie A, Roma-Juventus: le formazioni uffciali

Gara decisiva per la lotta Champions League quella che in scena tra meno di un’ora tra Roma e Juventus. De Rossi e i suoi cercano un successo che li tenga ancora pienamente dentro la corsa per la coppa dalle grandi orecchie. Allegri cerca i tre punti per la chiudere i conti per la Juventus, ma la squadra bianconera non vince da oltre tre mesi in trasferta.

Le formazioni ufficiali scelte da De Rossi e Allegri

Daniele De Rossi conferma il 4-3-3, ma deve rinunciare a Gianluca Mancini (match winner dello scorso anno all’Olimpico) per il problema fisico accusato durante Roma-Bayer Leverkusen: Svilar; Kristensen, Llorente, N’Dicka, Angelino; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, Baldanzi.

Allegri non cambia il 3-5-2 della sua Juventus contro la Roma, anche grazie all’infermeria quasi completamente vuota: Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Weah, McKennie, Locatelli, Rabiot, Cambiaso; Chiesa, Vlahovic.