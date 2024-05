Juve, tre punti per la Champions: la Salernitana determinante

“È un pareggio importante, perché ci consente di rimanere in vantaggio negli scontri diretti e ci mancano 3 punti alla Champions. Questa sera è stata una bella partita, divertente, negli ultimi minuti dovevamo gestire meglio la palla”: così Massimiliano Allegri al termine del match contro la Roma, terminato con il punteggio di 1-1. Un risultato positivo nonostante la sofferenza patita nella prima frazione di gioco con la squadra di De Rossi più e più volte pericolosa.

Una Juventus che soffre nella prima frazione di gioco nonostante il gol del pareggio di Bremer e che preme nella secondo tempo alla ricerca della rete del vantaggio: continua il momento negativo di Dusan Vlahovic che non riesce a trovare più la via della rete e, probabilmente, il peggiore in campo. Domenica alle 18, all’Allianz Stadium, i bianconeri, nonostante il girone di ritorno da retrocessione, avranno la possibilità di chiudere il discorso Champions League contro la Salernitana, l’obiettivo che ha chiesto la società a Massimiliano Allegri che giorno 15 maggio contro l’Atalanta, avrà la possibilità di giocarsi un’altra finale con la voglia di riportare un trofeo che manca alla Juve da 3 anni.

All’Olimpico spicca il solito Bremer, il difensore che con la specialità della casa, raggiunge quota 8 reti in campionato e si dimostra uno dei migliori in casa juventina. E fra sette giorni, la possibilità di chiudere la pratica Coppa dalle Grandi Orecchie.