Probabili formazioni Salernitana-Atalanta: qualche cambio per Gasperini

Ultimi match in Serie A per la formazione allenata da mister Colantuono che non potrà contare su diversi calciatori: Candreva infortunato e Pierozzi assenti per squalifica. Pronto Vignato dall’inizio con Tchaouna e l’unica punta Ikwuemesi, con il greco Manolas che dovrebbe tornare titolare. Qualche cambio di formazione per la Dea di Gasperini che dovrà fare a meno di Kolasinac infortunatosi contro il Marsiglia. Ci saranno Hateboer, El Bilal Touré e Miranchuk con i big che dovrebbero partire dalla panchina nelle probabili formazioni di Salernitana-Atalanta. I nerazzurri sono anche concentrati sul ritorno di Europa League contro i francesi dopo il pareggio per 1-1 della scorsa settimana con il sogno della finale che potrebbe realizzarsi al Gewiss Stadium fra 3 giorni.

Probabili formazioni Salernitana-Atalanta: le possibili scelte dei due allenatori

SALERNITANA (3-4-2-1): Costil; Fazio, Manolas, Pirola; Bradaric, Coulibaly, Basic, Sambia; Tchaouna, Vignato; Ikwuemesi. All. Colantuono.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Ederson, Ruggeri; Miranchuk, Lookman; Tourè. All. Gasperini.

Dove vedere Salernitana-Atalanta in TV e streaming

Salernitana-Atalanta, in programma questo pomeriggio alle 18.30, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 17:30.