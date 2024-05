Vendetta Sainz: firma con la grande rivale

Carlos Sainz al centro delle voci di mercato in Formula 1. Attenzione alla sua scelta in vista delle prossime stagioni che potrebbe coinvolgere anche altri piloti

La Formula 1 ha archiviato il sesto appuntamento stagionale. A Miami ha trionfato Lando Norris, in una gara sorprendente e corsa alla perfezione dal talento della McLaren che ha strappato la prima posizione a Verstappen e preceduto anche Charles Leclerc, terzo. Dietro di loro Carlos Sainz, Sergio Perez e Lewis Hamilton.

Una vittoria che, tuttavia, non intacca la prima posizione nella classifica piloti di Max Verstappen, ancora saldamente in testa e, anzi, con qualche punto in più di vantaggio del compagno di squadra Sergio Perez, soltanto quinto a Miami.

Ed è proprio questa rivalità che sta alimentando le voci di mercato delle ultime settimane. I rumors legati all‘addio di Sergio Perez sono sempre più forti, e ultimamente, si stanno unendo a quelli relativi ad un possibile futuro di Max Verstappen lontano dalla Red Bull. Attenzione, però, a chi o cosa potrebbe fare da ago della bilancia in tutta questa situazione.

Formula 1, Carlos Sainz ancora senza monoposto: le ultime

Protagonista dei rumors di mercato delle ultime settimane è assolutamente Carlos Sainz. Lo spagnolo è alla ricerca di una monoposto per le prossime stagioni, visto l’addio forzato alla Ferrari per lasciare il posto a Lewis Hamilton. Lo spagnolo sta dimostrando di essere all’altezza di un team di livello e questo spinge alcune scuderie a mettersi sulle sue tracce.

Su tutti Red Bull e Mercedes che vorrebbero ingaggiarlo entrambe. A Milton Keynes vedono Carlos Sainz come il sostituto perfetto di Sergio Perez, sempre più in uscita con il contratto che non sarà rinnovato a fine stagione.

Le prestazioni del messicano non convincono il team che potrebbe riprendere Sainz dopo la passata esperienza con la Toro Rosso. Mercedes, invece, deve coprire il sedile lasciato vuoto da Lewis Hamilton. Attenzione, però, perché dietro il possibile ingaggio di Carlos Sainz da parte di Mercedes ci sarebbe una motivazione ben precisa ovvero Max Verstappen.

Mercedes è consapevole che il futuro di Verstappen alla Red Bull non è cosi certo. Acquisire le prestazioni di Carlos Sainz sarebbe, senza dubbio, una motivazione molto forte per riuscire a convincere l’olandese ad unirsi ad un team fortissimo. Stesso discorso per Red Bull che, consapevole di poter perdere Verstappen, vorrebbe Sainz per convincerlo a rimanere, considerati anche gli ottimi rapporti tra i due.