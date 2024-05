Real Madrid, Ancelotti: “Potrebbe essere una notte magica. In porta gioca Lunin”

Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, in conferenza stampa ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in vista della partita di domani contro il Bayern Monaco: “Dovremo cercare di fare del nostro meglio. Abbiamo una grande occasione per raggiungere un’altra finale, anche se dobbiamo tenere conto delle tante difficoltà che ci saranno. Credo ci sia rispetto reciproco, all’andata hanno fatto meglio di noi. Siamo carichissimi, potrebbe essere una notte magica”.

Chi giocherà in porta? “Il portiere sarà Lunin. Non possiamo cambiare i piani di recupero di chi rientra da un grave e lungo infortunio per una singola situazione. Thibaut dovrà prendersi il suo tempo per arrivare alla miglior condizione”.