Champions League, semifinali: chi passerà il turno? Per i bookmakers, in finale PSG e Real Madrid

Cresce l’attesa per le semifinali di ritorno di Champions League. Tra questa sera e domani andranno in scena le due sfide che decreteranno le finaliste di questa edizione della più importante competizione europea per club. Cosa aspettarsi, quindi?

Dopo aver perso la gara d’andata in Germania, il PSG di Luis Enrique è pronto ad ospitare il Borussia Dortmund di Terzic. I parigini devono recuperare la rete subita (1-0 finale) e, davanti ai propri tifosi, faranno del loro meglio per riuscire a ribaltare la situazione. Teniamo presente che le Vespe, nei tre precedenti ufficiali che si registrano al Parco dei Principi, non sono mai riusciti neanche a segnare una rete e hanno subito due sconfitte.

L’ultima proprio nel settembre scorso, quando il PSG si è imposto col risultato di 2-0: che possa ripetersi proprio questo risultato? Tale risultato esatto in favore dei padroni di casa vale su Planetwin365 9,41 volte la posta; su Betclic 7,50 e su Unibet 7. È proprio la squadra di Luis Enrique, comunque sia, la maggior indiziata tra le due contendenti a raggiungere la finale: il passaggio del turno del PSG è dato a 1,65 su Planetwin365 e Unibet, mentre su Betclic è a 1,63. Allettante anche la quota del “Parziale-finale 1/1”, su Planetwin365 a 2,12; mentre su Betclic è a 1,92 e su Unibet 2,10.

Affascinante anche l’altra semifinale, quella in programma mercoledì sera al Bernabéu: parliamo, ovviamente, di Real Madrid-Bayern Monaco. La gara dell’Allianz Arena si è chiusa sul 2-2 e nel tempio delle Merengues, si potrebbe immaginare un’altra sfida molto vivace. Segnaliamo l’Over 2,5 finale, su Planetwin365 a 1,55; su Betclic 1,51 e su WilliamHill 1,60. Interessante constatare come le ultime cinque partite disputate tra teutonici e spagnoli si siano chiuse proprio con almeno tre gol totali realizzati nei 90 minuti di gioco.

Non sorprendente sarebbe una partenza decisa da parte delle Merengues: segnaliamo il segno “1” all’intervallo, su Planetwin365 a 2,33 con Betclic e WilliamHill che lo offrono a 2,30. A prescindere da ciò, va detto che proprio la squadra di Ancelotti parta con i favori del pronostico, come rivelano le quote dei bookmakers: il passaggio del turno del Real Madrid ha la quota di 1,48 per Planetwin365 1,48, su Betclic 1,41 e su Unibet 1,45.