Conferito al Presidente del Lecce il premio “Maurizio Maestrelli 2024”

Conferito, al Presidente Saverio Sticchi Damiani, il premio internazionale “Maurizio Maestrelli 2024”.

La cerimonia di premiazione (a cui il Presidente non potrà prendere parte personalmente per la concomitanza con la partita Lecce – Udinese) si terrà lunedì 13 maggio 2024 alle ore 18:30 presso il Teatro Comunale di Latina e sarà condotta dai giornalisti di RAI Sport Jacopo Volpi e Simona Rolandi.

Il premio, presieduto da Giulio e Massimo Halasz, è giunto alla sedicesima edizione e viene annualmente conferito a quattordici personalità che, nel loro ambito, si sono distinte non solo per i risultati ottenuti, ma soprattutto per fair play e professionalità. Il premio consiste in una scultura in ceramica bianca che rappresenta una Nike che abbraccia un pallone “vecchia maniera” di cuoio, alta circa 20 centimetri.

Oltre al nostro presidente Sticchi Damiani, tra i premiati per le altre categorie di questa edizione figurano anche Demetrio Albertini (presidente Settore Tecnico Nazionale), Fabio Pecchia (allenatore Parma), Alberto Rimedio (giornalista Rai), Vito Tisci (presidente Settore Giovanile e Scolastico FIGC), Maria Sole Ferrieri Caputi (arbitro CAN A e B) ed altre personalità del mondo sportivo.