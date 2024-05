Dramma a Roma, tutto per ‘colpa’ di Sinner

La notizia del problema fisico che ha costretto Sinner a saltare gli Internazionali di Roma è stata devastante, tanto da portare a conseguenze importanti

Purtroppo è arrivata la notizia che tutti speravamo non arrivasse: Jannik Sinner ha rinunciato agli Internazionali d’Italia a Roma a causa di un problema all’anca. Una decisione inevitabile, che però ha scatenato una serie di reazioni clamorose tra i tifosi e gli appassionati di tennis. Ricordiamo che il giovane azzurro era già stato costretto al ritiro a Madrid. Ci si augurava riuscisse a recuperare in tempo per giocare nel torneo di casa, ma purtroppo non è stato così. Molti avevano già pianificato di assistere alle sue partite e rimarranno delusi, ma le reazioni sono state davvero disparate.

L’annuncio, arrivato nei giorni scorsi ha scatenato delle reazioni a catena: diversi tifosi hanno addirittura deciso di mettere in vendita i propri biglietti per il Foro Italico, così da recuperare (almeno in parte) i soldi spesi, a quanto pare unicamente per vedere e sostenere il numero 2 del mondo. Basta fare una piccola ricerca in rete per trovare una quantità incredibile di biglietti messi in vendita in fretta e furia.

I tagliandi per gli Internazionali di Roma hanno un costo variabile, che può andare dai 22 euro fino a mille. La spesa media è intorno ai 100 euro. Ovviamente a queste cifre molti devono aggiungere le spese di viaggio, alloggio e vitto. Per tanti sono somme considerevoli, che a quanto pare non vale più la pena spendere senza Sinner, per molti.

Sinner salta Roma, decisioni incredibili dei tifosi

Fin quando si resta nella vendita dei biglietti resta tutto anche comprensibile, visti gli alti costi. Meno spiegabile è il caso di altri che, scossi dalla delusione, hanno addirittura deciso di regalare i biglietti. Incredibile, sarebbe bastato andare a vedere le altre partite. Senza Sinner è dunque crollata la voglia. Una situazione che evidenzia l’impatto che ha anche un solo atleta sull’attenzione per un evento sportivo, che in teoria è di grande rilevanza.

Per fortuna, però, non tutti i tifosi hanno rinunciato alle partite a Roma solo perché non ci sarà più Sinner. In tanti hanno ancora voglia di godersi giorni di grande tennis. Molti altri, invece, hanno chiesto che l’organizzazione riduca i prezzi dei biglietti per rendere l’evento più accessibile a tutti.

Ovviamente la richiesta, senza Sinner, si abbassa. Ridurre i prezzi potrebbe essere la soluzione migliore per evitare di lasciare anche degli spazi vuoti sugli spalti.