Ferrari, che batosta: la richiesta di Leclerc fa scattare l’allarme

L’ultimo weekend ha scosso ancora la Ferrari. Non ci voleva e le parole dello stesso Charles Leclerc fanno scattare un piccolo campanello d’allarme

La Ferrari non ha troppo da recriminare, sull’asfalto di Miami ha dato il massimo e al netto di qualche errorino l’andamento della gara delle due rosse non è stato del tutto da dimenticare.

Charles Leclerc, dopo un venerdì e un sabato carichi di emozioni (prima la delusione per il testacoda e poi la gioia per il raggiungimento della seconda piazza della Sprint alle spalle di Verstappen), negli Stati Uniti ha portato a casa quantomeno un podio, il terzo posto, ma probabilmente aveva in mano una chance persino per vincerla. Partire secondi e scivolare in terza posizione non è mai una soddisfazione: la Ferrari ha pagato un cambio di gomme precoce che ha permesso alle rivali di rosicchiarle secondi preziosi. E ha anche rischiato grosso all’inizio a causa della manovra di Sergio Perez che per poco stava centrando sia monegasco che il compagno Carlos Sainz.

La Ferrari, inoltre, ha sperimentato per la prima volta dopo sei Gp la vera forza della McLaren: la quale ha vinto e finalmente messo in crisi persino la Red Bull. Gli aggiornamenti hanno insomma fatto il loro lavoro.

Leclerc sorpreso dalla McLaren

La Red Bull, come sappiamo, corre un campionato a parte, la Ferrari invece ha come principale avversario la McLaren. Lo ha ripetuto più volte il team principal Vasseur e a Miami tutti ne hanno avuto conferma. Quest’anno la monoposto diretta dall’ex ingegnere della Rossa Andrea Stella sta dimostrando di essere un team temibile agli occhi degli avversari: la storica Scuderia britannica intende tornare ai fasti di un tempo e poco alla volta ci sta riuscendo.

A Miami si è visto tutto il potenziale della monoposto di Woking: Lando Norris ha vinto il suo primo Gran premio, sorprendendo tutti, Leclerc e Verstappen compresi che pensavano di poter fare di meglio, ma l’intervento della Safety Car e la fortuna hanno dato una grossa mano al 24enne di Bristol.

Sulla qualità della McLaren il monegasco non ha dubbi, l’ha definita nel dopo gara “impressionante” per via di quei aggiornamenti che la Ferrari dovrebbe mettere in pratica a Imola: “Ci aspettavamo fossero forti, ma non così tanto. Ora tocca a noi portare aggiornamenti per riprenderli”. Leclerc lancia quindi un piccolo campanellino d’allarme: la Ferrari dovrà stare al passo.

Poi su Norris, Charles non ha dubbi: “Sono molto contento per Lando, che è riuscito a centrare la sua prima vittoria in Formula 1. Spesso era arrivato vicino ma per vari motivi non c’era riuscito“.