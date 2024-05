Ora non ci sono più dubbi: UFFICIALE tutto fatto per Verstappen

La Red Bull non sta vivendo un periodo facile. Continuano i rumors di mercato e dopo l’addio di Newey anche Verstappen è in bilico.

La Red Bull sta affrontando senza dubbio uno dei periodi più complicati della sua storia recente. Dal caso Horner fino a delicate situazioni che hanno portato all’addio di Adrian Newey ed ora a tenere banco è il futuro di Max Verstappen, non più certo come qualche tempo fa. Anzi tutt’altro.

Nelle ultime settimane prima Jos Verstappen e poi il super consigliere Helmut Marko hanno lasciato piccoli spiragli, Verstappen sta valutando il da farsi e l’offerta della Mercedes tenta e non poco il pluricampione del mondo. Le altre vetture crescono, lo abbiamo visto con la vittoria di Norris a Miami e la Red Bull sembra in difficoltà e anche altre squadre come Ferrari e Mercedes sono pronte ad approfittarne.

Su Verstappen ci sono dubbi, ma per molti Max potrebbe fare almeno un’altra stagione oltre questa nella scuderia austriaca per poi cambiare squadra nel 2026, quando verranno apportate importanti modifiche al regolamento. L’idea principale probabilmente della famiglia Verstappen è questa, ma intanto nelle ultime ore la Red Bull è tornata a farsi sentire, Verstappen è stato blindato. Almeno per ora definitivamente.

Red Bull, spunta l’annuncio su Verstappen

L’amministratore delegato della Red Bull Oliver Mintzlaff è intervenuto ai microfoni della ‘Bild’ ed ha parlato del futuro di Verstappen, mettendo fine ai dubbi sul suo futuro. Parole nette, decise con il quale l’affermato dirigente ha voluto mettere la parola fine (almeno per ora) ai rumors e ha chiamato tutti a lavorare con il vantaggio sulle rivali che non va disperso.

Mintzlaff per prima cosa ha chiarito: “Max Verstappen ha un lungo contratto con noi e non ha mai detto di non volerlo rispettare”. Il dirigente è apparso tranquillo e ha spiegato:

“Non sono affatto preoccupato su Verstappen, non credo che stia valutando un trasferimento. Devono solo calmarsi le acque, alla fine è questo quello che Max vuole e lo vuole anche lui”. Infine Mintzlaff ha mandato una frecciata non da poco a Toto Wolff, manager alla Mercedes, reo di esser troppo spesso intervenuto sui rumors relativi ad un possibile passaggio di Verstappen:

“Capisco la pressione che sta subendo lui, cosi come gli altri team che inseguono da anni. Ma credo che debba concentrarsi solo sulle sfide, è una questione di rispetto e parlare del personale di altri team è altamente inappropriato”. Insomma un messaggio duro mandato a Wolff e la Red Bull torna a farsi sentire, blinda Verstappen e avvisa tutti gli avversari del paddock. I tifosi della scuderia austriaca possono restare tranquilli, almeno per ora.