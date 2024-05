Marcell Jacobs, tifosi estasiati per la sorpresa: rivelazione emozionante

Rivelazione emozionante di Marcell Jacobs in vista degli Europei di Roma: i tifosi estasiati per la sorpresa del velocista azzurro

All’inizio delle Olimpiadi di Parigi manca ormai sempre meno e tutti i tifosi italiani si augurano possano essere dei Giochi da ricordare e che gli atleti italiani impegnati nelle varie discipline possano portare a casa un bel bottino di medaglie.

In vista delle Olimpiadi, c’è grande attesa in particolare riguardo quella che sarà la performance di Marcell Jacobs che a Tokyo fu capace di far sognare un popolo intero portando a casa una storica medaglia d’oro sia nei 100 metri, sia nella staffetta 4×100. Per un attimo si temeva che il velocista azzurro potesse non partecipare alle Olimpiadi a causa di risultati non all’altezza e condizioni fisiche non eccelse, ma nelle ultime settimane la situazione si è fortunatamente ribaltata.

Prima dei Giochi, però, per Jacobs c’è un altro appuntamento importante a cui vuole fare bella figura, ovvero gli Europei di Roma che faranno da preparazione prima della trasferta parigina. Europei alla quale il velocista azzurro non vuole affatto sfigurare, soprattutto perché si giocheranno in casa ed in un’intervista concessa a Fiona May per il ‘Corriere dello Sport’ ha fatto una rivelazione emozionante che ha estasiato i tifosi.

Jacobs emoziona i tifosi: la rivelazione del velocista manda in estasi

Negli ultimi mesi, Marcell Jacobs si è allenato duramente in America per farsi trovare pronto in vista degli Europei di Roma e ritrovare la miglior condizione possibile. Nel corso dell’intervista concessa a Fiona May per il ‘Corriere dello Sport’, il velocista azzurro ha fatto sapere di essere carico e determinato in vista degli Europei, considerati da lui importantissimi visto che è pure il campione in carica.

Jacobs ha sottolineato come correre davanti alla propria gente dia un qualcosa in più e che indossare la maglia azzurra è sempre qualcosa di incredibile. Il velocista azzurro si è poi rivolto nuovamente ai tifosi, emozionandoli completamente con una rivelazione che ha mandato in estasi: “Stiamo lavorando tanto per far scoprire l’atletica. La cosa più importante è che la gente conosca l’atleta al di fuori della performance, perché credo nel momento in cui inizia a vedere la vita che fa, gli allenamenti, le difficoltà che può vivere allora inizia davvero a innamorarsi di quella persona e diventa un vero tifoso che lo sostiene in tutto il suo percorso”.

Jacobs ha altresì evidenziato come la parte più importante sia non solo quella di far conoscere l’atletica, ma anche far capire alle famiglie che anche loro come atleti e persone hanno le loro difficoltà e problematiche da affrontare. Un obiettivo importante quello del velocista azzurro che non può non mandare in estasi e far emozionare i tifosi che si aspettano ancora una volta grandi cose da lui e dal suo team.