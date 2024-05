Sei squadre in 5 punti: lotta salvezza, che volata intrigante

La lotta salvezza sta regalando emozioni a non finire. Risultati sorprendenti, pareggi accomodanti e tante situazioni ancora da chiarire. Partiamo dall’analisi dei numeri: a tre giornate dalla fine, ci sono ben 6 squadre in 5 punti. Una consistenza matematica ancora da completare. Il Sassuolo ha 29 punti e, dopo la vittoria con l’Inter, vuole proseguire aumentando il passo anche se il calendario non è semplice. L’Udinese è a quota 30, poi abbiamo l’Empoli e il Frosinone a quota 32.

Infine il Cagliari a 33 e il Verona a 34. Considerando un calendario con diversi incroci e le sfide alle big, ci si aspetta davvero una batteria conclusiva entusiasmante e intrigante. Chi si salverà? Presto lo capiremo…