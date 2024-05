Probabili formazioni Udinese-Napoli: quante assente per Cannavaro e Calzona

Match dai sapori diversi per bianconeri e azzurri, con i padroni di casa a caccia di punti salvezza e i campani che tornano a Udine, il luogo che ha regalato lo Scudetto lo scorso anno. Nei bianconeri non ci saranno gli squalificati Payero e Perez, oltre agli infortunati Thauvin, Giannetti e Lovric. Scelte obbligate per Mister Cannavaro che si affiderà al tandem composto da Pereyra in sostegno di Lucca. Quante assenze anche per mister Calzona che deve fare a meno degli infortunati Zielinski, Raspadori e Kvaratskhelia. Torna Cajuste dal 1′ con Nonge che dovrebbe comporre il terzetto offensivo con Politano e Osimhen nelle probabili formazioni di Udinese-Napoli.