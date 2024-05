Serie D, le 9 squadre promosse in Terza Serie: al via la Poule Scudetto

Si è concluso domenica l’ultimo turno in Serie D con i verdetti definitivi per la lotta promozione: Carpi e Caldiero Terme sono state le ultime due squadre a raggiungere le precedenti sette sorelle in Serie C.

GIRONE A: Alcione Milano. Terza squadra milanese che approda nel calcio professionistico, situata nel quartiere Baggio, prima volta storica in Serie C

GIRONE B: Caldiero Terme. Paese in provincia di Verona, che approda per la prima volta in Terza Serie.

GIRONE C: Union Clodiense, prima volta storica in Serie C

GIRONE D: Carpi. Dopo un lungo testa a testa con l’ambizioso Ravenna, il club biancorosso ritorna nel professionismo dopo essere fallito nel 2021.

GIRONE E: Pianese. Dalla Toscana, il club bianconero guidato da Fabio Prosperi torna nel professionismo dopo aver giocato nel campionato 18-19.

GIRONE F: Campobasso. Un’altra big lascia finalmente i dilettanti: dopo aver vissuto alti e bassi, con l’ultimo fallimento circa 10 anni fa, ora finalmente la luce con una cavalcata impeccabile.

GIRONE G: Cavese. Campionato dominato sin dalle prime battute: dopo due anni di purgatorio, finalmente il ritorno nel calcio che conta.

GIRONE H: Team Altamura. Una delle più belle pagine che ha regalato la Serie D: paesino a poco più di 30 chilometri da Bari arriva per la prima volta in Terza Serie.

GIRONE I: Trapani. Dopo gli ultimi anni difficili, con retrocessione e l’esclusione dal campionato 20-21, la formazione siciliana, con merito e ambizione, si è sbarazzata di tutte le altre avversarie in un raggruppamento dominato in lungo e in largo.

Archiviata la regular season dei 9 gironi di Serie D, ora spazio alle gare di post season con la Poule Scudetto, con le 9 squadre così suddivise: