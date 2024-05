Ultim’ora Sinner, cambia tutto anche per il Roland Garros: tifosi sbigottiti

Jannik Sinner ha confermato il forfait agli Internazionali d’Italia. Una decisione inevitabile che fa preoccupare per il prosieguo della stagione

Non avrebbe mai voluto indire la conferenza stampa che invece tutti i tifosi italiani e gli appassionati di tennis hanno ascoltato con grande amarezza non più tardi di 48 ore fa. Jannik Sinner ha sperato fino all’ultimo di poter prendere parte agli Internazionali d’Italia, il torneo che non vede un tennista azzurro prevalere dal lontano 1976.

Purtroppo il giovane campione azzurro non ha potuto far altro, alla luce delle sue precarie condizioni fisiche, che annunciare il forfait al grande appuntamento del Foro Italico, quello a cui teneva più di tutto. Le dichiarazioni rilasciate nel corso dell’incontro con la stampa certificano quello che già da ore prima era di dominio pubblico.

“Dopo aver parlato di nuovo con i medici e gli specialisti dei miei problemi all’anca devo annunciare che purtroppo non potrò giocare a Roma. Ovviamente – ha sentenziato Sinner – sono molto triste di non aver recuperato, visto che si tratta di uno dei miei tornei preferiti”. La delusione e l’amarezza dei tanti tifosi che avevano acquistato i biglietti per assistere alle performance del numero due del ranking Atp è a dir poco palpabile.

Sinner, la frase sospetta sul Roland Garros: tifosi con il fiato sospeso

A far scattare l’allarme sulle reali condizioni fisiche di Sinner non è tanto l’annuncio della sua mancata partecipazione all’evento del Foro Italico, quanto una frase pronunciata dallo stesso Sinner legata al Roland Garros. Il secondo e attesissimo Grande Slam della stagione si disputerà nella prima metà di giugno e, ad oggi, il rischio che il tennista altoatesino debba rinunciarvi sembra piuttosto elevato.

Questa è la frase sospetta che ha fatto scattare l’allerta di tutti i tifosi italiani: “Non è semplice giocare il Roland Garros senza competere a Roma e non siamo in grado di dare risposte definitive a questa domanda. Giocherò il Roland Garros solo se sarà in grado al 100% di competere. Dobbiamo valutare ogni dettaglio prima di prendere una decisione definitiva”.

Questo sì che sarebbe un colpo micidiale alle speranze e ai sogni di Jannik Sinner di riuscire a conquistare la prima posizione nel ranking Atp. Non ci voleva proprio questo infortunio che, peraltro, è capitato su uno dei più delicati e difficili da gestire per un tennista. Incrociamo le dita.