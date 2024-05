Lo ha spinto fuori pista: Schumacher, video clamoroso

Sui social spunta un clamoroso filmato in cui viene spinto completamente fuori pista: protagonista la leggenda Michael Schumacher, il video fa il giro della rete

Torna in auge un filmato sta facendo il giro del web ed in particolar modo su “X” in cui l’assoluto protagonista è una delle leggende che ha scritto pagine importanti della Formula 1. Ovviamente il riferimento è più che chiaro: Michael Schumacher. Il tedesco, all’epoca dei fatti, era ancora alla guida della Ferrari.

Anche se, a dire il vero, questa volta però il video in questione lo vede come “colpevole”. Motivo? Proprio il nativo di Hurth ha letteralmente mandato fuori pista un diretto rivale. Era il lontano 1998 e si stava disputando il Gran Premio del Canada. Vittima di quanto accaduto l’ex pilota Heinz Harald Frentzen.

Gp Canada ’98, Schumacher manda fuori pista Frentzen [VIDEO]

Un rapporto, quello tra Schumacher e Frentzen che non è mai stato dei migliori. Ed i motivi non sono squisitamente di pista, ma riguardano ben altro ancora. In tutta questa vicenda, infatti, subentra un’altra figura che continua a far parte della vita del tedesco: si tratta della moglie Corinna. Per chi non lo sapesse, infatti, quest’ultima era la fidanzata proprio di Frentzen. Una contesa che non è stata mai perdonata del tutto.

Cosa avevano in comune i due? Entrambi erano cresciuti nel vivaio della Mercedes. Non solo: erano compagni di squadra e soprattutto grandi amici. Si scambiavano consigli su come migliorare le proprie prestazioni in pista e non solo. Entrambi sembravano destinati ad una grande carriera, fino a quando la loro amicizia si è rotta per sempre, proprio a ‘causa’ di Corinna.

🇨🇦 GP 1998 When 🇩🇪 Schumacher pushed

🇨🇦 GP 1998 When 🇩🇪 Schumacher pushed 🇩🇪@frentzen_hh off the track after a pit stop 🙈

Un’azione che il nativo di Monchegladbach difficilmente digerirà per tutto il resto della vita e che non perdonerà mai al futuro pluricampione del mondo. Da quel momento in poi è guerra totale tra i due. Soprattutto nel Gran Premio del Canada del ’98 quando Frentzen, ai giornalisti ed in conferenza stampa, afferma di essere stato buttato deliberatamente fuori pista dal tedesco.

Rimessosi in pista dopo un “pit-stop” Schumacher corre a tutta velocità per recuperare le posizioni che aveva precedentemente perso. Fino a quando i due non si trovano vicini con le loro vetture, letteralmente. Una sorta di “pressione” quella del campione tedesco nei confronti del connazionale. La gara di Frentzen finì lì, Schumacher trionfò, ma tra le polemiche di un gesto che in molti hanno (forse) dimenticato.