L’Atalanta vuole continuare a scrivere la storia

“La fibrillazione che si avverte in città è straordinaria: è quasi più bella questa attesa della partita che si giocherà. Il momento è questo, bisogna presentarsi al massimo, poi i tifosi saranno una spinta in più, perché il fattore campo incide soprattutto sulla squadra di casa”, ha detto ieri in conferenza Gasperini. “Il supporto della nostra gente è sempre stato molto caldo e ogni volta che vedo lo stadio che si sta completando, spero che l’Atalanta possa tornare a giocare qui partite come quella di domani quando sarà finito”.