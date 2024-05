È tutto vero, annuncio ufficiale su Sainz

Carlos Sainz è ancora ufficialmente sul mercato. Il pilota spagnolo non ha ancora trovato una scuderia in cui proseguire la sua carriera

Il futuro è un libro che non è ancora stato scritto. Almeno per ciò che riguarda Carlos Sainz, la cui unica certezza è l’addio alla Ferrari al termine di questa stagione. Il pilota madrileno nonostante gli eccellenti risultati ottenuti finora con la SF-24 sta faticando a trovare una nuova vettura in vista del 2025.

I contatti non mancano, i team interessati sono tutti ambiziosi e di primo piano ma di concreto non c’è ancora nulla. Si è vociferato qualche giorno fa di un accordo imminente con la Red Bull, che avrebbe individuato in Sainz il sostituto ideale di Sergio Perez. Ma, per l’appunto, si è trattato solo di semplici indiscrezioni non confermate.

In realtà Carlos Sainz, il cui comportamento da impeccabile professionista al suo ultimo anno con la Ferrari non fa che accrescere il numero delle pretendenti per il prossimo anno, non ha ancora firmato per nessuno. Tra le scuderie interessate a lui è ancora ben presente la casa automobilistica tedesca che promette di stravolgere equilibri e rapporti di forza nel Circus della Formula 1. Stiamo parlando dell’Audi che farà il suo ingresso nel Circus in coincidenza con la rivoluzione dei regolamenti prevista per il 2026.

L’amministratore delegato di Audi-Sauber, il nuovo ambizioso team che suscita grande curiosità nell’ambiente, è Alessandro Alunni Bravi il quale ai microfoni del portale ‘Motorsport.com’ ha parlato apertamente delle trattative in corso con Carlos Sainz.

Sainz, non ci sono più dubbi: l’annuncio spazza via i dubbi

Bravi ha confermato che dopo l’ingaggio di Nico Hulkenberg il gruppo Sauber-Audi si sta muovendo con molta attenzione e senza fretta alla ricerca dell’altro pilota a cui affidare la guida per le prossime stagioni. “Chiunque vorrebbe avere uno come Sainz nella propria squadra, è un grande pilota e confermo che stiamo parlando con lui”.

Viene dunque smentita la voce circolata con insistenza qualche giorno fa secondo cui il driver madrileno avesse già firmato con la Red Bull. Alessandro Bravi ribadisce però che quella con il ferrarista non è l’unica trattativa in ballo.

“Non è facile strappare alla concorrenza un professionista di questo livello. Ci stiamo provando con tutte le nostre forze altrimenti andremo su un altro profilo. Ci sono altri eccellenti piloti sul mercato”. In realtà dalle parole di Bravi trapela come l’Audi stia puntando tutte le sue carte proprio sul pilota spagnolo della Ferrari. Nelle prossime settimane sono attese importanti novità.