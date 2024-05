Follia totale in Formula 1: Verstappen sotto choc

Il gesto del pilota, che poteva costargli carissimo, è stato oggetto di una reazione forte da parte di Max Verstappen

Ad una manciata di giorni di distanza dalla conclusione del Gp di Miami, i vari team ragionano sulle cose positive e negative andate in scena in Florida. C’è chi esulta come la McLaren, chi deve capire come attuare le sue migliori strategie come la Ferrari, e chi invece vuole dimenticare alcuni errori grossolani commessi durante la gara.

La Red Bull intende subito farlo, ricaricando le batterie in modo da prendersi la scena a Imola, primo Gran premio europeo della stagione e che è sempre emozionante da affrontare. Negli Stati Uniti Max Verstappen e Sergio Perez non hanno brillato del tutto come al solito, ed anzi hanno commesso diversi errori non da loro che hanno sorpreso tutti, tifosi della Red Bull compresi.

In particolare, l’errore in partenza di ‘Checo’ Perez ha preso in contropiede persino il suo compagno Max: la sua reazione nel dopogara ha fatto il giro del web.

Verstappen, reazione choc all’errore di Perez

Max ha incassato alla grande la vittoria di Lando Norris e anzi non ha manifestato il minimo disappunto per i vari errori commessi dalla Direzione Gara di Miami. Del resto, un campione come lui ha dimostrato parecchie volte in passato di saper essere sportivo nei confronti dei piloti che riescono nell’impresa di batterlo.

Nel dopogara di Miami però ha fatto il giro del mondo la sua reazione all’errore clamoroso di Perez. Giunto assieme a Norris all’interno della Cooldown Room (la sala in cui i piloti si preparano prima di salire sul podio), il tre volte campione del mondo ha visto per la prima volta in tv l’errore commesso dal suo compagno messicano.

Perez infatti ha mancato totalmente il cosiddetto punto di corda e mentre stava affrontando la prima curva del tracciato statunitense, una delle più rilevanti, ha sfrecciato davanti alle due Ferrari rischiando veramente tanto. Non solo, il messicano, andando dritto e quindi non preoccupandosi di cambiare traiettoria, ha rischiato di centrare in pieno la parte posteriore della RB20 di Verstappen. La reazione dell’olandese a questa situazione è stata a dir poco scioccante.

Un errore che poteva creare un ‘effetto domino’ devastante e che quindi il tre volte campione del Mondo ha potuto visionare solo appena terminata la gara. In alcuni video si vede un Verstappen estremamente sorpreso e quasi sconvolto dalle immagini relative a Perez: un’espressione a tratti incredula che sintetizza al meglio il rischio enorme del collega Red Bull.