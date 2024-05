Nadal-Sinner, annuncio da brividi: “Mi dispiace”

Intervenuto in conferenza stampa, Rafa Nadal ha parlato dell’infortunio di Jannik Sinner e del suo forfait agli Internazionali di Roma

Da un campione all’altro. Da un infortunio inaspettato ad una tregua che, incrociando le dita, almeno consentirà allo spagnolo di prender parte – molto probabilmente per l’ultima volta in carriera – agli Internazionali d’Italia, un torneo che ha vinto per 11 volte. Con un incredibile score, evidentemente in via di aggiornamento.

Stiamo ovviamente parlando di Rafael Nadal, il giocatore più forte di tutti i tempi sulla terra battuta, e di colui che, sebbene con altre caratteristiche e con diverse attitudini, è tra coloro che ne può raccogliere l’eredità: Jannik Sinner da San Candido.

Se appena due settimane fa qualcuno ci avesse detto che tra i due l’assente a Roma fosse stato Jannik, probabilmente nessuno ci avrebbe creduto. Invece, ironia della sorte, proprio l’azzurro ha lamentato dei problemi fisici – guarda caso all’anca, che in passato ha dato enormi problemi al mancino di Manacor – che lo hanno costretto dapprima al ritiro anticipato dal torneo di Madrid. E successivamente alla dolorosa rinuncia alla kermesse nella suggestiva cornice del Foro Italico.

Il guerriero iberico invece, stringendo i denti e dando fondo a tutte le proverbiali risorse di resilienza di cui è abbondantemente in possesso, nella Capitale ci sarà eccome. Il percorso, poi, sarà tutto da definire, ma intanto il maiorchino proverà a giocarsi le sue carte, testando il fisico anche in vista del Roland Garros.

Nadal solidarizza con Sinner: “Meritava di esserci”

Intervenuto in conferenza stampa per parlare delle sue aspettative e della situazione in vista di Parigi – qualche domanda fissa dei giornalisti sull’argomento non manca mai – il 22 volte campione Slam ha parlato anche del campione altoatesino. Mostrando un sincero dispiacere per la sua assenza dal torneo.

“Gli infortuni ci sono sempre stati. Capisco che per voi non vedere Sinner qui rappresenti una terribile notizia, soprattutto per il modo in cui stava giocando quest’anno. Possiamo parlarne per ore, e adesso con Jannik e Carlos ai box la conversazione è tornata su questo argomento“, ha esordito Nadal.

“Possiamo discutere dei motivi che portano i giocatori a infortunarsi. Ve lo dirò chiaramente: quando spingi il tuo corpo al limite, alla fine, ti infortuni. Quando giochi per la maggior parte della stagione sul cemento, che è una superficie molto dura per il corpo, ti infortuni. Si tratta dei tornei, del business e dello sport in generale“, ha proseguito Rafa.

“Il torneo sopravviverà anche senza Carlos e Jannik. Sono due grandi giocatori e torneranno. Per gli italiani non avere Sinner qui dopo tutto quello che rappresenta oggi è una terribile notizia. Mi dispiace per lui, perché meritava di giocare qui“, ha concluso con un pizzico di amarezza il campione iberico.