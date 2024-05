Schumacher indimenticabile: la foto che commuove i fan

Michael Schumacher resta indimenticabile per qualsiasi appassionato di motori: una foto nelle ultime ore ha commosso tanti tifosi

Quando si parla di corse, o meglio di Formula 1, è quasi impossibile non menzionare Michael Schumacher. L’ex pilota tedesco è considerato uno dei migliori di tutti i tempi e non potrebbe essere altrimenti, visti i sette titoli mondiali conquistati – i primi due con la Benetton e gli altri cinque con la Ferrari, di fila dal 2000 e al 2004.

Solo Lewis Hamilton è riuscito a trionfare quanto lui, ma il Kaiser ha anche il record per il maggior numero di giri veloci e pole position nello stesso Gran Premio. Non sappiamo se qualcuno riuscirà mai ad eguagliare la sua grandezza, soprattutto al Cavallino Rampante. Negli ultimi anni, doveva provarci Charles Leclerc ma, almeno fino a questo momento, non è andata esattamente come tutti si aspettavano.

E comunque Schumi resta un simbolo di forza e vittorie che non potrà essere mai dimenticato, anche ora che è uscito dalle scene. Dopo il drammatico incidente sugli sci del 29 dicembre 2013, ha trascorso diverso tempo in coma farmacologico e ora sta vivendo nella massima riservatezza, cercando di recuperare tra fisioterapia e l’amore dei suoi familiari.

La foto di Schumacher che ha fatto commuovere i fan della Ferrari

La ricerca di notizie, dichiarazioni e anche solo un gesto da parte di Schumi continua senza sosta, ma spesso senza risultati. Allora non resta che rivivere le magiche giornate che il tedesco ha fatto trascorrere ai fan della Ferrari nei primi anni 2000, scrivendo la storia tra sorpassi, prime posizioni e tanto talento.

La nostalgia è aumentata nelle ultime ore quando il profilo X Ferrari Italia racecars ha pubblicato una foto dei tempi del Kaiser alla guida della Rossa di Maranello. Si può vedere il tedesco insieme al team, che esplode in un bellissimo sorriso, che si può notare da sotto il casco.

Michael Schumacher – Ferrari pic.twitter.com/11OOs201Zt — Ferrari Italia racecars (@FerrariItalia10) May 8, 2024

Erano tempi diversi, momenti differenti, ma forse i più belli in assoluto per tutti i fan della Ferrari, che non potranno mai dimenticare tutto ciò che Schumacher è riuscito a fare per loro. Di fatto, in poche ore l’immagine ha superato le 5000 visualizzazioni ed è arrivata a 50 condivisioni e oltre 500 like, segno di come certi amori non passano, anzi vengono rinforzati dal tempo.