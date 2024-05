Serie A, Frosinone-Inter: le formazioni ufficiali

Comincia tra poco meno di un’ora la 36^ giornata di Serie A e la prima sfida va in scena al “Benito Stirpe” di Frosinone per la gara tra padroni di casa e l’Inter Campione d’Italia. I giallazzurri di Eusebio Di Francesco cercano punti salvezza; mentre l’Inter, sconfitta una settimana fa a Reggio Emilia dal Sassuolo, deve reagire se vuole ancora sperare di ottenere almeno il record di punti della società.

Le scelte ufficiali di Di Francesco e Inzaghi

Eusebio Di Francesco anche contro l’Inter sceglie l’ormai consueto 3-4-2-1 che sta dando ampie garanzie al Frosinone: Cerofolini; Lirola, Okoli, Bonifazi; Zortea, Brescianini, Mazzitelli, Valeri; Soulé, Reinier; Cheddira.

L’Inter, invece, si schiera col consueto 3-5-2, Inzaghi continua col turnover per far spazio a tutti coloro che hanno giocato meno: Audero; Bisseck, de Vrij, C. Augusto; Darmian, Frattesi, Asllani, Barella, Dimarco; Arnautovic, Thuram.