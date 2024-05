Serie A, giornata numero 36: “qui si fa la Champions”

Prendendo in prestito una citazione attribuita a Giuseppe Garibaldi nel 1860 “Qui si fa l’Italia”, la Serie A in questo 36° turno vede in programma tre gare fondamentali per la partecipazione alla prossima Champions League. “Qui si fa la Champions”, qui inteso come giornata che vedrà tre gare principali: Napoli-Bologna domani alle 18, Juventus-Salernitana domenica alle 18 e Atalanta-Roma alle 20:45. Tre gare che potrebbero decidere in maniera definitiva o quasi le sorti della zona Champions League della Serie A 2023/24.

Lotta Champions serratissima in Serie A

Nonostante in questa stagione, grazie agli ottimi risultati delle italiane nelle Coppe Europee, l’Italia o meglio la Serie A avrà 5 posti nella prossima Champions League, la lotta per le tre posizioni ancora non decise è serratissima. Dal 3° al 6° posto, le squadre sono racchiuse in appena sette punti e addirittura una di queste squadre deve recuperare una gara.

Juventus, Bologna, Atalanta e Roma sperano di poter ottenere un posto nella prossima massima competizione europea. E rischiano di protrarre la lotta Champions della Serie A fino all’ultima giornata, e oltre. Un “rischio” dato soprattutto dal calo della Juventus da febbraio in poi, dalla sorpresa Bologna, dalla rinascita della Roma e dallo sfortunato incontro tra Atalanta e Fiorentina, rinviato a causa del fatale malore al compianto DG viola Joe Barone.

Tre gare e due certezze?

Le gare in programma questo weekend potrebbero dare già delle certezze. Infatti, domani Napoli-Bologna sarà una gara che metterà grande pressione ad Atalanta e Roma. Se, infatti, la squadra di Thiago Motta dovesse ritrovare i tre punti al Maradona, potrebbe poi tifare per un pari al Gewiss Stadium o per il ko della Roma per ottenere la matematica certezza del posto in Champions League.

La Roma, che ha perso l’occasione di arrivare in Champions passando dall’Europa League, non può fallire in Serie A. I giallorossi non possono perdere a Bergamo, anzi contro l’Atalanta devono assolutamente vincere. In caso di ko, significherebbe che la Dea sarebbe in vantaggio negli scontri diretti, nonché avanti di tre punti e con una gara da giocare a fine stagione. De Rossi e i suoi ragazzi avranno quindi un solo risultato. Altrimenti dovranno sperare che i nerazzurri vincano l’Europa League, arrivando poi quinti in campionato e regalando alla Serie A e alla Roma un ulteriore posto Champions.

Più comoda invece la situazione della Juventus, che domenica alle 18, senza calcoli, con tre punti contro la retrocessa Salernitana potranno assicurarsi un posto nella massima competizione europea. Obiettivo dunque decisamente alla porta della squadra di Allegri, nonostante un girone di ritorno sciagurato.