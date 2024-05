Serie A, le probabili formazioni della 36^ giornata: apre il turno Frosinone-Inter

Archiviata ieri la tre giorni delle Coppe Europee con un grande bottino per la Serie A, due squadre in finale in Europa e Conference League, già oggi si riparte con la terzultima giornata di Serie A. Attenzione ad Atalanta-Roma, Juventus-Salernitana e Napoli Bologna partite decisive per la lotta Champions League. Oltre che Lecce-Udinese, scontro diretto che può decretare la salvezza matematica dei salentini.

Frosinone-Inter (oggi, ore 20:45)

FROSINONE (3-4-2-1): Cerofolini; Lirola, Romagnoli, Okoli; Zortea, Mazzitelli, Gelli, Valeri; Soulé, Brescianini; Cheddira. All. Di Francesco.

INTER (3-5-2): Audero; Bisseck, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Asllani, Barella, Dimarco; Arnautovic, Lautaro. All. Inzaghi.

Napoli-Bologna (sabato, ore 18:00)

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Cajuste; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Calzona.

BOLOGNA (4-1-4-1): Skorupski; Posch, Lucumí, Calafiori, Kristiansen; Freuler; Orsolini, Aebischer, El Azzouzi, Saelemaekers; Zirkzee. All. Thiago Motta.

Milan-Cagliari (sabato, ore 20:45)

MILAN (4-3-3): Sportiello; Calabria, Gabbia, Tomori, Hernandez; Musah, Bennacer, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leão. All. Pioli.

CAGLIARI (4-2-3-1): Scuffet; Zappa, Mina, Dossena, Obert; Sulemana, Deiola; Nandez, Oristanio, Luvumbo; Shomurodov. All. Ranieri

Lazio-Empoli (domenica, ore 12:30)

LAZIO (3-4-2-1): Mandas; Patric, Romagnoli, Hysaj; Marusic, Guendouzi, Kamada, Zaccagni; F. Anderson, Luis Alberto; Immobile. All. Tudor.

EMPOLI (3-4-2-1): Caprile; Bereszynski, Ismajli, Luperto; Gyasi, Grassi, Maleh, Pezzella; Fazzini, Cambiaghi; Niang. All. Nicola.

Genoa-Sassuolo (domenica, ore 15:00)

GENOA (3-5-2): Martinez; Vogliacco, De Winter, Vasquez; Sabelli, Thorsby, Badelj, Frendrup; Martin; Gudmundsson, Retegui. All. Gilardino.

SASSUOLO (5-3-2): Consigli; Toljan, Erlic, Kumbulla, Ferrari, Doig; Bologna, Obiang, Thorstvedt; Laurienté, Pinamonti. All. Ballardini.

Hellas Verona-Torino (domenica, ore 15:00)

HELLAS VERONA (4-2-3-1): Montipò; Centonze, Magnani, Coppola, Cabal; Serdar, Duda; Suslov, Noslin, Lazovic; Bonazzoli. All. Baroni.

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Masina, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Tameze, Ilic, Vojvoda; Ricci; Sanabria, Zapata. All. Juric.

Juventus-Salernitana (domenica, ore 18:00)

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic. All. Allegri.

SALERNITANA (3-4-2-1): Fiorello; Pierozzi, Fazio, Pirola; Sambia, Coulibaly, Basic, Sfait; Tchaouna, Vignato; Ikwuemesi. All. Colantuono.

Atalanta-Roma (domenica, ore 20:45)

ATALANTA (3-4-3): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Bonfanti; Hateboer, Pasalic, Adopo, Bakker; Miranchuk, Touré, Lookman. All. Gasperini.

ROMA (4-3-3): Svilar; Kristensen, Mancini, Smalling, Angelino; Cristante, Paredes, Pellegrini; Baldanzi, Lukaku, El Shaarawy. All. De Rossi.

Lecce-Udinese (lunedì, ore 18:30)

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Blin, Ramadani; Almqvist, Oudin, Dorgu; Krstovic. All. Gotti.

UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Perez, Bijol, Kristensen; Ehizibue, Zarraga, Walace, Payero; Pereyra, Samardzic; Lucca. All. Cannavaro.

Fiorentina-Monza (lunedì, ore 20:45)

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Martinez Quarta, Ranieri, Parisi; Lopez, Duncan; Ikoné, Barak, Castrovilli; Kouamé. All. Italiano.

MONZA (4-2-3-1): Di Gregorio; Birindelli, Marí, Izzo, Kyriakopoulos; Gagliardini, Pessina; Colpani, V. Carboni, Zerbin; Djuric. All. Palladino.