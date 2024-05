Napoli-Bologna, le probabili formazioni: ritorna Kvara dal 1′

Concludere la stagione in maniera dignitosa e cercare di staccare il pass per un posto in Europa: il Napoli di Calzona si giocherà il tutto per tutto in questi 270′ restanti. Di fronte l’ostico Bologna di Thiago Motta che crede e sogna un posto nella massima competizione europea dopo un’annata unica e irripetibile che potrebbe regalare al club del presidente Saputo un’impresa impronosticabile ad inizio anno. Pesano le assenze di Zielinski, Mario Rui e Ferguson da una parte e dall’altra nelle probabili formazioni di Napoli-Bologna.

Napoli-Bologna, le probabili formazioni

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Cajuste; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Calzona. A disposizione: Gollini, Contini, Natan, Ostigard, Mazzocchi, D’Avino, Dendoncker, Traorè, Lindstrom, Ngonge, Raspadori, Simeone.

BOLOGNA (4-1-4-1): Skorupski; Posch, Lucumi, Calafiori, Kristiansen; Freuler; Orsolini, Aebischer, Fabbian, Saelemaekers; Zirkzee. Allenatore: Thiago Motta. A disposizione: Bagnolini, Ravaglia, Beukema, Corazza, De Silvestri, Ilic, Lykogiannis, El Azzouzi, Moro, Urbanski, Castro, Karlsson, Ndoye, Odgaard.

ARBITRO: Pairetto della sezione di Nichelino. ASSISTENTI: Peretti-Colarossi. QUARTO UFFICIALE: Marcenaro. VAR: Doveri. ASS. VAR: Abisso.

Dove vedere Napoli-Bologna in TV e streaming

Il match tra le formazioni di Calzona e Thiago Motta è in programma sabato 11 maggio alle ore 18 allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli. L’incontro sarà trasmesso in streaming sulla piattaforma DAZN e in diretta tv su Sky Zona Dazn (canale 214).