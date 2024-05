Vialli, parole da brividi e fan commossi: spunta la rivelazione inedita

Commozione incredibile per tutti gli appassionati di calcio: la rivelazione su Gianluca Vialli emoziona i tifosi

Sono passati mesi, tanti mesi, troppi da un certo punto di vista. Il ricordo di Gianluca Vialli è però ancora vivido nei nostri cuori, presente nella nostra testa. Un campione dentro e fuori dal campo grazie alla forze del suo esempio, quel suo modo di essere e di vivere che ancora oggi è uno stimolo in più per crescere e migliorare, e non solo per gli addetti ai lavori nel mondo del calcio. Anche per questo motivo, non passa giorno senza che qualcuno non celebri ancora la sua memoria, raccontando magari un aneddoto o una rivelazione. E l’ultima di questa lunga serie è davvero commovente per tutti i tifosi che lo hanno amato.

Nella vita di tanti calciatori, ex calciatori, dirigenti e altri personaggi importanti del mondo del calcio, Gianluca Vialli è stato molto più di un semplice collega. Per qualcuno è stato un amico, un vero amico, una persona con cui si sono condivise tante avventure dentro e fuori dal campo, spesso con risultati indimenticabili.

Rientrano in questa categoria personaggi come Roberto Mancini, che in Vialli vedeva qualcosa di simile a un fratello, l’amico su cui contare per un consiglio, anche i più importanti, i più delicati. Quell’amico che vorresti sempre al tuo fianco quando devi affrontare la sfida più difficile della tua carriera, come nel suo caso gli Europei vinti a Wembley.

Ma anche Massimo Mauro rientra pienamente negli ex calciatori che con Vialli erano legati da un rapporto che andava ben oltre la semplice stima tra colleghi. I due erano talmente amici da aver creato una fondazione dedicata al golf con finalità benefiche, e proprio nell’ambito della presentazione della diciannovesima edizione della loro Golf Cup, Mauro ha tenuto a ricordare il suo compagno d’avventure, svelando un retroscena che ha emozionato tutti gli appassionati.

Vialli, retroscena commovente: il ricordo di Massimo Mauro lascia senza parole

Quando dobbiamo ricordare Vialli, dobbiamo farlo con il sorriso. Questo sembra essere il messaggio che Mauro vuole mandare in tutte le occasioni in cui parla del suo grande amico. Un sorriso che non vuole essere una mancanza di rispetto, bensì il modo migliore per riuscire a celebrarne la memoria, a seguire i suoi insegnamenti.

Perché anche nei momenti più difficili, anche quando tutto sembrava perduto, Vialli ha affrontato la vita cercando di guardare al lato positivo delle cose, cercando di essere d’aiuto agli altri. E un sorriso è, spesso e volentieri, un incoraggiamento più forte di mille parole.

Lo ha spiegato ancora una volta lo stesso ex calciatore della Juventus, parlando così di Vialli a margine della presentazione della loro Golf Cup: “L’ultima volta che si è svolta questa competizione era il 2019, da poco eravamo venuti a conoscenza della sua malattia. E Luca era lì, con noi, sofferente ma sempre combattivo, in grado di affrontare la malattia con quell’ironia che non lo ha mai abbandonato“.

Un’ironia che, in qualche modo, Vialli ha provato a trasmettere a chi gli stava intorno, spesso riuscendoci, spesso riuscendo a dimostrare che anche le sfide più difficili, se affrontiamo una sfida con il sorriso saremo sempre dei vincitori, anche senza riuscire a vincere.