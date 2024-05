Lutto improvviso e calcio italiano nel dramma: tifosi a pezzi

Un nuovo drammatico lutto ha sconvolto il mondo del calcio italiano: tifosi a pezzi, se ne va un pezzo di storia

Continua ad essere nefasto per il calcio italiano questo 2024, che ci ha già costretto a salutare tante figure che hanno scritto pagine importanti sia ai massimi livelli che nelle categorie inferiori.

Stavolta ad essere colpito da un drammatico lutto è stato il calcio palermitano che ha dovuto dire addio ad una delle sue leggende ovvero Benedetto Abisso, spentosi all’età di 75 anni a causa di un arresto cardiaco. Storico presidente degli allenatori della Sicilia, Abisso è stato a lungo dirigente e punto di riferimento per la Parmonval, oltre ad essere zio dell’arbitro di Serie A Rosario.

La notizia della morte di “Bino” è arrivata nella giornata di venerdì ed ha lasciato tutti sconvolti in quanto è stato una delle figure storiche non solo del calcio palermitano, ma per tutto il mondo del calcio italiano. Sono stati tanti, infatti, i messaggi di cordoglio all’indirizzo della famiglia Abisso che non sta vivendo di certo un momento facile

Lutto nel calcio palermitano: si è spento lo storico dirigente Benedetto Abisso

La morte di Benedetto Abisso è stato l’ennesimo colpo duro subito dal movimento italiano che continua a perdere figure di grande rilievo. Sebbene il suo nome a molti non possa dire nulla, Abisso è stato per molti un esempio da seguire ed è proprio ciò che ha scritto l’Associazione italiana allenatori calcio nella propria nota di cordoglio.

Per 20 anni Bino, come veniva chiamato da tutti, è stato il presidente degli allenatori della Sicilia e, oltre che dirigente, è stato anche maestro di vita per coloro che hanno avuto a che fare con lui. Anche la Parmonval, storica società palermitana della quale Abisso è stato dirigente, ha voluto rendergli omaggio, definendolo una vera istituzione del club e affermando di aver appreso “con enorme sgomento” della sua dipartita.

A far capire ancora meglio la grandezza di uno come Abisso, però, è stato soprattutto il messaggio dell’ex allenatore di Serie A ed attuale presidente dell’Aiac Renzo Ulivieri. L’ex tecnico ha fatto sapere come con la morte di Abisso l’Aiac abbia perso un pezzo di storia impossibile da rimpiazzare, mentre lui ha dovuto dire addio a quello che era un amico che si è sempre schierato al suo fianco nel corso di tante battaglie, sottolineando come mancherà molto a tutti.